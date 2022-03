BAROVCI GA MRZE, ON MENJA TAKTIKU: Darko dao sve od sebe da se dodvori, pa tražio pomoć! Samo oni su mu se našli

Rijaliti Bar odbrojava do kraja, a Darko koristi sve taktike kako bi pridobio barovce i publiku.

Darko Vadlja oduvek je važio za pravednog čoveka, oca koji je u rijaliti ušao kako bi pomogao sinu Svenu koji je posle samo par dana odlučio da ode iz rijalitija, time prekršio ugovor i produkciji ostao dužan novac.

Kako bi izgladili stvari, otac i sin ušli su kao jedan takmičar, što je produkcija vrlo brzo promenila i razdvojila ih kako bi se svako za sebe mogao takmičiti. Darko je na samom početku oduševio sve takmičare, posebno ženski deo, ali onda su počele stvari da se menjaju. Kako je i sam primetio, takmičari su počeli da ga "mrze". Kako mu nije bilo najjasnije šta je skrivio, pred samo finale pitao je barovce zbog čega imaju takav stav prema njemu.

Takmičari su se zbunili i nisu dali adekvatan odgovor jer pravi razlog ne postoji, jednostavno su shvatili da im ne prija i to je sve.

Međutim, kada je došlo do trenutka da bira kovertu sa zadatkom, Darko se malo zbunio. Na njega je spalo da ceo dan sam vodi Bar, što nije lako, pa je odlučio da zadatak čita naglas kako bi se neko od njegovih kolega sažalio i pritekao mu u pomoć. To su ovog puta bili njegov sin Sven i Marko, a kako će to sve izgledati, videćemo u večerašnjoj epizodi koja je na programu Kurir televizije od 22.50 sati.

Ne zaboravite da glasate za svoje favorite! Darko, Sanja, Davor, Kristina i Dejana se bore za glavnu nagradu od 30.000 evra, a odlukom vaših glasova neko će iz ovog rijalitija izaći bogatiji.

Veliko finale gledaćemo na Kurir televiziji, u nedelju 13. marta od 21.15 sati.

