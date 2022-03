OVOLICKI TI JE, ZNAŠ NA KOLIKE SAM JA NAVIKLA! Uvredama URNISALA bivšeg momka pred kamerama: VOLIM BRE VELIKE, MAKEDONSKE

Jedan od najvećih zavodnika u Baru Ivan Nešković patio je zbog izbacivanja svoje devojke i priželjkivao i svoj odlazak iz Bara, a kada se to obistinilo, nastavio je vezu sa njom.

Iako je nedavno objavljivao zajedničke slike kojima je otkrio da su "zaljubljeniji nego ikad", istina je isplivala na videlo i kada su se vratili z Bar.

foto: Kurir televizija

Ivan i Ksenije ponovo nisu zajedno - čak su bili na korak do tuče čim su ušli u stan!

"Ksenija je napolju još gore zlo nego što je bio ovde", pričao je Ivan Kristini, dok se Ksenija jadala devojkama:

"Ivan i ja ne možemo da funkcionišemo napolju. Tražila sam mu posao, u Austriji, Sloveniji, u Beogradu mu sredila posao za 5 minuta, ja bih se lako selila zbog posla, ali on neće da radi! Nije još porastao kako treba".

foto: Kurir televizija

Kasnije su se i pokačili, Ksenija mu se unosila u facu, a onda su se ponovo izvređali.

"Ti ćeš da me uslovljavaš, kada meni treba 10 minuta da sredim stvari, radim na Instagramu, kažem pusti me... on dođi kod mene u krevet. Kažem pusti me, on se is**čka! Meni treba uspešan muškarac, od ljubavi se ne živi!".

Ksenija se potom unosila Ivanu u lice, a on je psovao da ga ostavi na miru.

"Ni dete te ne voli, ni majka ni otac, nemaš posla, ti si nula", vikala je Slovenka.

foto: Kurir televizija

Ksenija je potom rekla Ivanu i "da mu je mali".

"Ovolicki ti je! Znaš na kolike sam ja navikla? Ovolike! Makedonske", vikala je Ksenija i pokazivala rukama, dok je Marko otrčao do Bara da prenese ostalima da je haos u stanu "i da obezbeđenje stoji i čeka ispred vrata".

