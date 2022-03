KONTRAKULTURNA: Bar je velika lekcija za mene, a takmičare smo razmazili, ne kapiraju još ŠOUBIZ!

Sutra je veliko finale rijalitija "Bar". Petoro takmičara, Davor Darmanović, Sanja Jakšić, Kristina Stanković, Dejana Deletić i Darko Vadlja, ostalo je u trci za 30.000 evra.

Domaćica finalne večeri biće Jelena Nikolić, poznatija kao Kontrakulturna, koja je tri meseca vodila ovaj format.

Na početku da te pitam kako si pred finale?

- Dosta sam umorna, ali volim kada sam umorna jer se ja palim na posao. Volim da radim.

Da li ti je vođenje rijalitija najveći izazov u karijeri?

- Što se tiče poslovnog dela, jeste, dosta sam i tehnički i profesionalno usavršila. To je sjajna lekcija za mene. Volim krizne situacije, volim rizik, volela bih da se desilo još situacija koje nisam mogla da hendlujem, ali bog je bio na mojoj strani.

Koje ti je najneprijatnije iskustvo kada je "Bar" u pitanju?

- To što učesnici na početku nisu shvatali kako sve funkcioniše i što nisu hteli da odgovaraju na neka pitanja. Razmazili smo ih, produkcijski smo bili izuzetno profesionalni, ali smo im davali mnogo više nego što je trebalo. Izlazili smo im u susret, saslušali ih, davali smo im privatne savete, bili smo im psihoterapeuti, savetnici, prijatelji. Oni još uvek ne kapiraju šoubiz, ali sam ja tu da im pomognem.

Najlepši trenutka?

- One nominacije koje su bile izuzetno emotivne, kada su se svi rasplakali. Taj momenat kada su se svi grlili i plakali, to me je kupilo. Bila sam na ivici suza, malo sam i glumila.

Koje je najgledanije, a koje najneprijatnije izdanje tvoje emisije "Kontrašou"?

- Ona sa Kijom i Kaćom, kada su mi dve kraljice glumile Lunu i Kiju, i ona s Vojažem. On je prvi intervju u životu radio sa mnom, biće on velika zvezda. To mi je najmiliji intervju, a najneprijatniji mi je bio sa mojim bivšim dečkom, ali on uopšte nije popularan, ja sam ga tako napravila, tako da njega možemo slobodno da izostavimo.

Kakvi su dalji planovi?

- Izdala sam pet knjiga, i to me je umorilo. Kada pišem, nepodnošljiva sam, zatvorim se u kuću, ne razgovaram s ljudima, odajem se porocima u smislu cigareta i malo alkohola, ali pripremam sjajnu stvar, master klas. Mnoge kolege su mogle da mi ospore mnoge stvari, ali ne i to da sam sve stekla sama sa ovih deset prstiju. Na tom master klasu će biti sjajni predavači, izuzetno popularni ljudi sa scene, gostovaće predavači sa Fakulteta za medije i komunikacije. Druga stvar koju pripremam, na kojoj radim već dugi niz godina, jeste serija. Upoznala sam reditelja i scenaristu "Južnog vetra", za šta smatram da je nešto najbolje u marketinškom smislu i što je izazvalo oduševljenje kod publike, e ja imam nešto bolje od "Južnog vetra".

Šta je to?

- U pitanju je drama koja se bavi stvarima koje su trenutno popularne, muzika koja je trenutno popularna. Intervjuisala sam velike ljude sa scene, a deo su novog talasa, možete onda da zamislite koja su to imena sa teritorije Balkana. Oni su pričali svoje priče, šta se dešava iza trep sveta, kakav je tu kriminal, ko kome lupa reket, ko s kim spava. Upoznala sam sjajne ljude iz sveta filma, uostalom, i svog sadašnjeg dečka, koji je advokat, ali je imao želju da bude reditelj i on će mi pomoći na projektu. Publika će se napaliti na to.

U emisiji gosti otkrivaju mnoge tajne, imaš li ti neku?

- Svoj privatni život uspela sam da sačuvam, a kada budem želela da uništim živote drugim ljudima, verujem da ću to učiniti s tobom (smeh). Čak sam i sa dečkom Stefanom pričala o tome, jer on zna moju najveću tajnu, ispričala sam mu je na našem prvom sastanku. Rekla sam mu stvar koju bi svaki novinar poželeo za naslov. Još su tu bile uvezane i druge neke stvari o kojima su pričale moje kolege novinari. To je španska serija, ali mi je on rekao: "Ne, ljubavi, to bi uništilo reputaciju drugim ljudima, a tebe bi mučilo celog života."

Znači radi se o tvom ljubavnom odnosu sa nekom poznatom ličnošću?

- Tako je. Jednog dana ću reći, ali znaš kada? Kada se bude oženio. Tada će svi saznati. Poznat je javnosti, ali me ne navlači, neću reći.

Izbacila je iz takta Rada Manojlović je dva sata kasnila u emisiju Vodiš i "Kontrašou". Koga više nikada ne bi pozvala u emisiju? foto: Damir Dervišagić - Ne volim kašnjenja i to me izbacuje iz takta. Kao profesionalca, povredilo me je to što je Rada Manojlović kasnila dva sata u emisiju. To je za jednu ozbiljnu folk zvezdu izuzetno neozbiljno ponašanje. Nije bilo u redu što je kasnila, a to sam i njoj rekla. Velika je zvezda, veliki su zahtevi, ja sam bila tu da to ispunim, imala sam jednu vrstu obaveze da to odradim kako treba.

