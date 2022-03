DAVOR NAKON POBEDE O SVOM UČEŠĆU: Smeta mi što su me povezivali sa Kristinom! OTKRIO KO JE NAJVIŠE PRIŽELJKIVAO 30.000 EVRA

Publika je na Kurir televiziji imala priliku da gleda njihovu borbu, skandale koje su pravili, kao i mnoge ljubavne priče. Bilo je veoma turbulentno u rijalitiju, a na samom kraju je ostalo njih četvoro - Dejana Deletić, Davor Darmanović, Kristina Stanković i Darko Vadlja.

Gostujući u Puls Baru na Kurir televiziji, dan nakon pobede, Davor je otkrio da mu se utisci još uvek nisu slegli.

- Još se nisam sabrao, stalno me neko zove i nisam imao još uvek 5 minuta za sebe. Slagao bih kada bih rekao da nisam omao osećaj da ću da pobedim, jedan presek glasova me je malo uplašio ali osećao sam. Bilo je super na kraju, najveća konkurencija bio mi je Darko. Mislim da su Kristina i Darko bili razočarani što nisu pobedili i protekle nedelje je to bilo izraženo kod njih. Mene niko na početku gotivio, ali evo sada me svi gotive. Šalju mi ljudi poruke da su me podržavali, da su glasali. Ne planiram da pokrenem svoj posao od osvojenog novca, nastaviću sa radom kao i do sada. Sinoć kada sam došao kući, iznenadio me je Dača koji me je podržavao sve vreme - rekao je Davor u Puls Baru na Kurir televiziji.

Istakao je i da mu je tokom rijalitija smetalo što su ga konstantno povezivali sa Kristinom.

- Dosađivalo mi je to što su me stalno povezivali sa Kristinom, svaki intervju, prilog bio je vezan za nju. Pokušao sam lepo da objasnim da ne rade to više jer dosadilo je više. Menadžer je tu najviše bio sa nama, skoro pa kao učesnik. Meni je dosta drag. Damir mi je na kraju baš falio - kaže Davor.

Kurir.rs

