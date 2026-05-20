Na Bunjevačkom groblju u Vranju juče je sahranjen Dejan S. (27), koji je 16. maja uveče nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći kod sela Vrbovo u opštini Vladičin Han, kada je vozilo BMW probilo bankinu i sletelo s puta. U automobilu su bile još tri osobe, a prve informacije su ukazivale na to da je za volanom bio nastradali mladić, ali je, kako saznajemo, istraga sada krenula u drugom pravcu, pišu Novosti.

- Tačno je da smo naložili prikupljanje informacija i da se činilo da neće biti postupka, jer je, prema prvim rezultatima istrage, mladić bio za volanom. Međutim, ono što mogu u ovom trenutku da kažem jeste da je tužilaštvo pokrenulo postupak provere, pre svega oko okolnosti ko je bio za volanom kada se dogodila saobraćajna nesreća - kaže tužilac Dragan Nikolić.

Nastradali Dejan S. Foto: Društvene Mreže

On nije želeo da iznosi navode o tome kako su došli do novih informacija, ali spekuliše se da je pokojni Dejan bio na zadnjem sedištu, da je neposredno pre nesreće radio lajv prenos na Tiktoku iz automobila i da se, navodno, videlo da je devojka za volanom.

- Istraga će utvrditi da li je sve bilo kao na snimku, a devojka je povređena i hospitalizovana - kaže tužilac Nikolić.

Devojka je nakon zbrinjavanja u vranjskom Zdravstvenom centru transportovana u Univerzitetsko-klinički centar u Nišu. Navodno se još ne seća šta je bilo i stalno se raspituje za preminulog Dejana.

NAstradali Dejan je živeo u Švajcarskoj i bio je u gostima, jer su njegovi poreklom iz Vranja. Voleo je da dođe u rodni kraj svojih roditelja, a u Švajcarskoj je imao razrađen posao. Roditelji i brat su skrhani bolom i ne mogu da veruju da mladića koji je uvek bio pun života više nema.