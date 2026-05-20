Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazoviuhapsili su G. S. (43) zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, nakon što je, kako se sumnja, zapalio dva automobila ispred jedne kuće u ovom mestu.

- Incident se dogodio 17. aprila, nešto posle ponoći, kada je osumnjičeni navodno podmetnuo požar na vozilima parkiranim ispred porodične kuće - piše u saopštenju PU Sremska Mitrovica.

Vatra je brzo zahvatila automobile, koji su delimično izgoreli, dok je oštećen i deo kuće ispred koje su vozila bila parkirana.

Brzom reakcijom policije slučaj je rasvetljen, a osumnjičeni je identifikovan i priveden.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, G. S. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

