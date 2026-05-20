UHAPŠEN PIROMAN IZ STARE PAZOVE! Posle ponoći zapalio dva automobila, vatra zahvatila i kuću
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazoviuhapsili su G. S. (43) zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, nakon što je, kako se sumnja, zapalio dva automobila ispred jedne kuće u ovom mestu.
- Incident se dogodio 17. aprila, nešto posle ponoći, kada je osumnjičeni navodno podmetnuo požar na vozilima parkiranim ispred porodične kuće - piše u saopštenju PU Sremska Mitrovica.
Vatra je brzo zahvatila automobile, koji su delimično izgoreli, dok je oštećen i deo kuće ispred koje su vozila bila parkirana.
Brzom reakcijom policije slučaj je rasvetljen, a osumnjičeni je identifikovan i priveden.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, G. S. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.