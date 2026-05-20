Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili su prvo mesto na Drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode u onlajn šahu, dok su osuđenici KPZ Beograd (Padinska skela) osvojili visoko drugo mesto.

- Ekipa sastavljena od četiri talentovana mladića Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu ostvarila je najbolji mogući rezultat u kategoriji omladinaca i mogu da budu ponosni na svoju pobedu - izjavio je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić.

On je naglasio da ovaj uspeh ima još veću težinu ako se zna da štićenici po prvi put učestvuju na Interkontinentalnom takmičenju koje je okupilo 18 država i 44 ekipe.

- Štićenici su pokazali želju da steknu nova znanja u toj sportskoj disciplini i njihova upornost, uz podršku vaspitača, dovela ih je do pobede i na tom takmičenju - rekao je Jandrić i podsetio da su štićenici bili prvi na svetu u šahu na prvenstvu koje je održano 2022. godine u organizaciji Svetske šahovske federacije.

Mile Jandrić Foto: Ministarstvo Pravde

Kako je rekao, osuđenici iz KPZ Beograd (Padinska skela) osvojili su visoko drugo mesto pošto im je prošle godine učešće na tom istom takmičenju donelo prvo mesto.

Osuđenice KPZ za žene u Požarevcu, koje su po prvi put igrale na tom takmičenju, i osuđenici iz Zabele osvojili su četvrto mesto u ženskoj, odnosno u muškoj kategoriji što je, kako je naveo Jandrić, izuzetno dobar rezultat i za njih same, ali i za šahovske sekcije oba zavoda.

- Svaka pobeda za osuđenice i osuđenike je dragocena kako bi izgradili samopouzdanje koje im je potrebno za donošenje svih važnih životnih odluka - naglasio je direktor Uprave.