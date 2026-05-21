Na području Policijske uprave u Subotici od 11. do 17. maja 2026. godine dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda.

U osam saobraćajnih nezgoda lakše je povređeno 15 osoba, dok je u četiri nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu policija je podnela 64 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdala 558 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 12 vozača, od kojih je za troje određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

Tokom protekle nedelje pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 18 intervencija.

