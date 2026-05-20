Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave Kraljevo, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu, podneće krivičnu prijavu protiv D. B. (51) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Duvan, zaplena, Kraljevo
Foto: Mup

- Policija je u Kraljevu, pregledom vozila marke "reno" kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla 70,07 kilograma rezanog duvana, a potom pretresom stana i drugih prostorija koje on koristi u mestu Adrani kod Kraljeva, pronašla još 262 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i prateće dokumentacije - piše u saopštenju.

Oduzeti duvan je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji, na koji način je oštećen budžet Srbije za oko 2.950.000 dinara.

