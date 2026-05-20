Osumnjičeni S. J. iz Kamenice (47) saslušan je pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Šapcu nakon što je priveden zbog krivičnog dela nasilje u porodici.

- Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu saslušala je zadržano lice osumnjičenog S. J. iz Kamenice, zbog postojanja osnova sumnje da je primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život i telo, kao i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavao spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje člana svoje porodice, majke V. P. (67) iz Kamenice - navode u saopštenju iz nadležnog tužilaštva.

Kako potom ističu, osumnjičeni je na štetu svoje majke izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Javni tužilac je Osnovnom sudu u Šapcu podnela predlog za određivanje pritvora protiv osumnjičenog, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoka, oštećenu, kao i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

