Slušaj vest

Viši sud u Beogradu prihvatio je predlog odbrane i naložio da se uradi novo psihološko-psihijatrijsko veštačenje Vuka Markovića (20), optuženog da je sa dvojicom maloletnih drugova 21. avgusta 2024. godine na Adi Ciganliji naneo teške telesne povrede beskućniku Marijanu Stihoviću (77), od kojih je preminuo.

Sudija Goran Ramić odredio je da veštačenje ovaj put bude urađeno na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu i da ga u roku od 30 dana dostave sudu. Okrivljeni Marković, koji se nalazi u pritvoru, ako bude potrebno biće sproveden na Kliniku i smešten tamo dok traju pregledi i testovi.

Kako je sudija Ramić objasnio, postoje nejasnoće u nalazu i izjašnjenju komisije veštaka, koji su radili psihološko - psihijatrijsko veštačenje, jer nisu dati jasni odgovori, postoje protivurečenosti i osnovane su primedbe odbrane. Pošto ga je radila komisija, sada je dato Klinici.

Marijan Stihović Foto: Privatna Arhiva

Osnovna zamerka odbrane je bila da su veštaci pogrešno zaključili da emotivni i mentalni razvoj okrivljenog Markovića odgovara njegovom kalendarskom uzrastu, koji je tada imao 18 godina, a istovremeno su utvrdili da ima razvojni poremećaj u socijalnoj i emocionalnoj sferi ličnosti.

- Kažu da je socijalno prilagođavanje kod njega otežano, emocionalno sazrevanje teče otežano, impulsivan je, ima agresivne tendencije, netolerantnost na frustracije, lošu kontrolu postupaka, neobuzdanost, a to je sve jasan sindrom, koji ukazuje na razvojnu patologiju. I pored tih utvrđenih poremećaja veštaci zaključuju da njegova duševna zrelost odgovara kalendarskom uzrastu - kazao je stručni savetnik odbrane psihijatar Ratko Kovačević.

Patike i papuče

Zamerka stručnog savetnika je bila i što u veštačenju nisu analizirali Markovićevo stanje alkoholisanosti u vreme izvršenja krivičnog dela.

Branilac okrivljenog Milorad Panjević predao je sudu kao dokaz pisanu analizu profesora bio-mehanike i motorike pokreta na doktorskim studijima na DIF-u Nemanje Pažina, koji je analizirao da li je fatalni udarac u glavu Stihovića mogao da bude nanet nogom u obući, papuči ili bosom nogom. Ovaj njegov izveštaj biće dat veštaku sudske medicine Vladimiru Živkoviću da se izjasni, jer je on naveo da je taj udarac nanet obućom, a mogao je biti i nogom u papuči, ukoliko udarač trenira kik boks ili neki drugi brilački sport.

1/5 Vidi galeriju Mesto zločina na Adi Ciganliji Foto: Kurir

Inače, te večeri je Marković bio u patikama, a dvojica maloletnika, koji su već osuđeni u odvojenom postupku, u papučama. Takođe, na Markovićevim patikama nije nađen DNK Stihovića, koji bi nastao kontaktom, a tokom suđenja je pomenuto da je jedan maloletnik trenirao kik boks.

Podsetimo, sumnja se da su trojica tinejdžera u noći između 19. i 20. avgusta 2024. u napuštenom objektu na Adi Ciganliji tukli Stihovića, koji je tri dana kasnije povredama podlegao u Urgentnom centru.

"Projektovao kuću Džeju"

Marijanova ćerka Kristina je tada za Kurir govorila o svom ocu.

Prema njenim rečima, njen otac je živeo u velikom stanu na Terazijama, a kada se venčao sa njenom majkom Vesnom kupio je dva trosobna stana prekoputa "Hajata".

- Radio je u svojoj struci kao građevinski inženjer. Na primer, projektovao je kuću Džeju sa kojim se i družio. Bio je veoma fleksibilan, osetljiv na različite kulture, verovanja i nacionalnosti drugih ljudi. Stabilan i ambiciozan radnik. Direktor građevinskih firmi u Beogradu i Moskvi - kaže Kristina.

Navela je i da su bili bogati, kao i da su joj se roditelji razveli.

- Redovno su se čuli i viđali. Poslednji put su se čuli početkom avgusta. Imao je svoju penziju i živeo je na Banovom brdu, nije morao da radi na Adi Ciganliji - dodala je ona.

Celu ispovest ćerke PROČITAJTE OVDE.