Slušaj vest

Teška tragedija je danas zamalo izbegnuta u jednom prigradskom naselju u Novom Pazaru kada je dečak koji je vozio električni trotinet, usled neoprezne vožnje, iznenada izleteo ispred automobila, što je zabeležila kamera vozila.

Šokantan snimak prikazuje dečaka kako velikom brzinom vozi ulicu na električnom trotinetu, ne obraćajući dovoljno pažnje na saobraćaj i vozilo koje mu dolazi u susret. U poslednjem trenutku, vozač automobila je uspeo da zakoči i izbegne direktan udar, dok je dečak prošao samo nekoliko centimetara od prednjeg dela vozila.

Snimak, koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, još jednom upozorava na opasnosti koje predstavljaju električni trotineti kada ih koriste maloletnici bez dovoljno iskustva i nadzora odraslih.

Posebno zabrinjava činjenica da se incident dogodio u naseljenom delu grada, u blizini pešaka i druge dece koja su se nalazila pored puta. Samo je prisebnost vozača sprečila moguću tragediju sa nepredvidivim posledicama.