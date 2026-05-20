Slušaj vest

Teška tragedija je danas zamalo izbegnuta u jednom prigradskom naselju u Novom Pazaru kada je dečak koji je vozio električni trotinet, usled neoprezne vožnje, iznenada izleteo ispred automobila, što je zabeležila kamera vozila.

Šokantan snimak prikazuje dečaka kako velikom brzinom vozi ulicu na električnom trotinetu, ne obraćajući dovoljno pažnje na saobraćaj i vozilo koje mu dolazi u susret. U poslednjem trenutku, vozač automobila je uspeo da zakoči i izbegne direktan udar, dok je dečak prošao samo nekoliko centimetara od prednjeg dela vozila.

Snimak, koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, još jednom upozorava na opasnosti koje predstavljaju električni trotineti kada ih koriste maloletnici bez dovoljno iskustva i nadzora odraslih.

Posebno zabrinjava činjenica da se incident dogodio u naseljenom delu grada, u blizini pešaka i druge dece koja su se nalazila pored puta. Samo je prisebnost vozača sprečila moguću tragediju sa nepredvidivim posledicama.

Građani sve češće upozoravaju da je potrebno pojačati kontrolu i edukaciju dece o saobraćajnim pravilima, jer su električni trotineti sve prisutniji na ulicama Novog Pazara, ali i u drugim gradovima regiona.

Kurir.rs/Sandžak Danas

Ne propustitePlanetaMLADIĆ (24) PAO SA TREĆEG SPRATA ZGRADE! Automobil mu ublažio pad, pogledajte pričinjenu štetu: Incident u Budimpešti! (FOTO)
profimedia0293121329.jpg
SrbijaDRAMA U FUTOGU Voz prošao pored podignute rampe na pružnom prelazu, tragedija IZBEGNUTA ZA DLAKU! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-30 211136.jpg
HronikaSCENA KAO IZ HOROR FILMA! Čovek vozi svojom trakom, a onda se ODJEDNOM iz mraka pojavljuje ON: Pogledajte uznemirujući prizor kod Čeneja! (VIDEO)
Screenshot 2025-11-08 175821.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE!) DA TI SE SLEDI KRV U ŽILAMA! Devojka spasena u POSLEDNJI ČAS od udara tramvaja: Sve zabeležila nadzorna kamera, poslat važan apel! (VIDEO)
Bez naslova.jpg