Potpuno neverovatna priča o krađi skupih vina dolazi iz američke države Virdžinije.

Sve je počelo kada su u novembru 2025. godine muškarac i žena, predstavljajući se kao bogati gosti zainteresovani za organizovanje luksuzne večere, došli u restoran i hotel L’Auberge Provençale i dobili privatnu turu po vinskom podrumu.

Muškarac je nosio periku i dugačak kaput, dok je žena govorila uglađenim britanskim akcentom. Vlasnicima nisu delovali sumnjivo jer su tvrdili da organizuju događaj za direktora velike kanadske finansijske kompanije, vredan više od 20.000 dolara, piše The Washington Post.

Lukavi plan za krađu

Ali iza ljubaznog ponašanja krio se plan za krađu. Par je ukrao nekoliko izuzetno retkih boca vina iz podruma, uključujući i pino noar vredan čak 24.000 dolara. Usledila je potera duž autoputa Virdžinije – konobar je uspeo da uhvati ženu, identifikovanu kao Natali Rej, dok je muškarac pobegao automobilom i kasnije navodno odleteo u Beč. Policija ga je identifikovala kao 57-godišnjeg Srbina Nikolu Krndiju, koji je i dalje na slobodi.

Kao i Krndija, skupa vina su nestala bez traga. Sve do pre nekoliko dana, kada je policijski narednik Majk Bel je ušao u kuhinju luksuznog francuskog restorana noseći crnu kutiju. Odmah je rekao vlasnicima restorana, Selesti i Alenu Borelu: „Nećete verovati šta se dogodilo.“

Kada je narednik Bel otvorio kutiju koju je doneo u restoran, unutra su bile dve boce koje su nedostajale - jedna vredna 24.000 dolara, a druga procenjena na oko 7.000 dolara. Flaše su bile pažljivo umotane u zaštitnu foliju.

„Ova priča postaje potpuno luda“, prisetio se Alen Borel svoje reakcije.

U međuvremenu, Rej (57) se izjasnila krivom za krađu, posedovanje alata za provalu i prevaru u restoranu. Sud ju je osudio na godinu dana zatvora, uz uračunavanje šest meseci koje je već provela u pritvoru. Tužioci su tražili trogodišnju kaznu, ističući koliko je pedantno organizovana krađa.

Njena odbrana je tvrdila da Rej nije imala krivični dosije i da je bila poštovan član zajednice u Engleskoj pre incidenta. Njen advokat je rekao da želi da se vrati u Britaniju kako bi se brinula o svojoj slepoj i starijoj majci.

Na sudu je bilo mnogo rasprave o tome kako su boce vraćene i da li bi to trebalo da utiče na njenu kaznu. Prema odbrani, neko ko je čuvao vina kontaktirao je najstarijeg sina Natali Rej, nakon čega su boce anonimno dostavljene kancelariji javnog pravobranioca, a zatim policiji. Advokati su tvrdili da to pokazuje njenu želju da nadoknadi štetu žrtvama.

Problem skladištenja

Ali vlasnici restorana nisu se složili. U svetu luksuznih vina, uslovi skladištenja su izuzetno važni – konstantna temperatura od oko 13 stepeni, odgovarajuća vlažnost, tama i pravilno skladištenje boca. Pošto je mesto boravka vina bilo nepoznato 145 dana, niko sada ne može da potvrdi da li su sve vreme pravilno skladištena.

„Niko neće platiti 24.000 dolara za vino ako ne zna gde i kako je skladišteno“, rekao je Alen Borel.

Reč je o izuzetno retkim vinima iz čuvene francuske vinarije Domaine de la Romanée-Conti u Burgundiji – flašama koje su vlasnici smatrali investicijom jer im vrednost raste tokom vremena. Sada veruju da su gotovo bezvredne jer više ne mogu da garantuju da sadržaj nije oštećen ili čak zamenjen.

Nikola Krndija Foto: Clarke County Sheriff’s Office

Istraga je pokazala koliko je pažljivo krađa bila pripremljena. Tužioci tvrde da su Rej i Krndija koristili perike, lažne identitete i specijalno sašiveni kaput sa dubokim unutrašnjim džepovima kako bi sakrili flaše. Zbog toga su optuženi i za posedovanje alata za provalu. Slučaj je dodatno neobičan jer se još uvek ne zna gde su flaše bile svih tih meseci niti ko ih je tačno vratio. Tužilac je čak rekao da postoji mogućnost da ih je begunac Krndija lično dostavio.

Advokat uhapšene Natali Rej opisao je celu priču kao jednu od najbizarnijih u svojoj karijeri.

„Perike, kaput sa skrivenim džepovima, anonimni povratak vina... sve je to izgledalo kao epizoda Skubi-Dua“, rekao je nakon suđenja.