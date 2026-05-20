Slušaj vest

Više javno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv dvojice mladića za koje se sumnja da su učestvovali u ubistvu Cetinjanina Filipa Ivanovića (33) 16. oktobra prošle godine u naselju Beograd na vodi.

Filip V. (22) se tereti za teško ubistvo na svirep i podmukao način za koje je predviđena kazna od 10 do 20 godina zatvora ili doživotna i za nedozvoljeno nošenje oružja, dok se Marko P. (19) sumnjiči da mu je pomagao u izvršenju tog krivičnog dela.

Obojica su u pritvoru, a optužnica čeka potvrđivanje Višeg suda. Đorđe Z. je ranije u tužilaštvu priznao ubistvo, ali nije želeo da odgovara na pitanja, dok se Marko P. branio ćutanjem.

1/5 Vidi galeriju Filip Ivanović brutalno ubijen u Beogradu na vodi Foto: Interpol, Nemanja Nikolić, Interpol, Uprava policije Crne Gore

Filip Ivanović je prema podacima crnogorske bezbedonosne službe navodno bio pripadnik "škaljarskog klana". U Beogradu mu se sudilo zbog optužbi da je trebao da kod Loznice preko granice u BiH prebaci Lazara Tejića osumnjičenog za ubistvo Bojana Mirkovića u naselju Belvil. Nakon četiri godine u pritvoru, pušten je u kućni pritvor odakle je pobegao. Deset meseci kasnije likvidiran je na ulici.

Kako se sumnja Marko P. je iznajmio stan u Višegradskoj ulici, gde je te večeri došao Đorđe Z. U stanu je sačekao da mu donesu dva kofera, pozvao taksi i oko 23 časa se uputio u Beograd na vodi. Tamo se sastao sa Filipom Ivanovićem i predao mu kofere. U trenutku kada se Ivanović okrenuo da ide, Đorđe Z. je izvadio pištolj i pucao u njega sa leđa. Ispalio je više metaka. Nakon toga je trčeći pobegao Hercegovačkom ulicom, gde su ga oko 200 metara od mesta ubistva uhapsili policajci.

Prema nezvaničnim informacijama policija je bila u tom kraju, jer je locirala Ivanovića i planirala njegovo hapšenje, koji je bio u bekstvu i na crvenoj Interplovoj poternici. Zbog toga su brzo reagovali nakon ubistva i stigli osumnjičenog. Kod Đorđa Z. su tada pronađena dva pištolja izbrisanih brojeva sa jednim metkom u ležištu.

Mesto gde je pucano na Ivanovića Foto: Kurir

Sumnja se da je Ivanović planirao da promeni lokaciju na kojoj se krio i da su mi dostavljeni koferi za put. Očigledno je te kofere poslao neko kome je verovao, a nije se nadao da će "kurir" potegnuti pištolj nako što mu ih je predao.

Podsetimo, stariji brat Filipa Ivanovića, Andrija Ivanović (36), ubijen je na Cetinju 29. septembra zajedno sa Stefanom Beladom, i istražitelji su sumnjali da je i njih dvojicu namestila krtica koja ih je namamila da dođu na mesto pored puta Cetinje - Budva.

Tela Andrije Ivanovića i Belade, podsetimo, pronađena su u automobilu.

Bio na sahrani brata: Maskiran samo kačketom Filip Ivanović, prema tvrdnjama meštana Cetinja, prisustvovao je sahrani ubijenog brata Andrije iako je u to vreme bio u bekstvu. Kako navode, svi su bili iznenađeni kada su ga videli.

- Nije bio u kapeli sa porodicom, već u masi. Čak nije bio ni puno maskiran, imao je samo kačket na glavi, ali su ga prisutni prepoznali - tvrdi jedan sagovornik Kurira.

Crnogorski istražitelji, navodno, posumnjali su odmah da su "škaljarci" namamljeni u mesto Ugnji, a potom likvidirani i zbog toga je jedan od ključnih dokaza bila analiza njihovih telefona, kako bi se utvrdili s kim su bili u kontaktu pre nego što su ubijeni. Andrija Ivanović i Filip Jovanović Foto: Interpol, Printscreen Ista osoba namila obojicu? - Ubistvo Filipa Ivanovića nepunih mesec dana posle likvidacije njegovog starijeg brata, najverovatnije je obračun klanova i ne isključuje se mogućnost da je naručilac isti. Sve ukazuje da je braću namestila ista osoba, jer iako je osumnnjičeni za ubistvo Đorđe Z. priznao da je ubio "škaljarca" u Beogradu i kratkou svoju odbranu rekao "da nije više mogao da trpi njegovo maltretiranje", sumnja se da je neko u koga je Ivanović imao poverenja otkrio ubicama njegovu lokaciju - kaže sagovornik Kurira. Na to ukazuje, kako navodi, da je garderobu pronađenu u koferima, beguncu u Beograd sigurno poslala bliska osoba.

- Neko ko je znao gde se Ivanović nalazi, prema jednom pravcu istrage, mogao je da organizuje ovakav zločin. A činjenica da je i njegov rođeni brat namamljen i ubijen pre mesec dana, ukazuje na zaključak da je možda reč o istoj osobi - otkrio je naš sagovornik tada.