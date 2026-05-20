Na gradilištu na Novom Beogradu čelična oplata pala je na radnika (57), koji je teško povređen i prevezen u Urgentni centar. Sumnja se da je jak vetar oborio konstrukciju
Težak incident
ČELIČNA OPLATA PALA NA RADNIKA (57)! Teška nesreća na gradilištu na Novom Beogradu: Lekari mu se BORE za život!
Čelična oplata je pala na radnika K. J. (57) na gradilištu na Novom Beogradu.
Radnik je teško povređen, i nakon nesreće je prevezen u Urgentni centar.
Sumnja se da je vetar oborio konstrukciju koja je pala na radnika.
O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo, a inspekcija rada će obići gradilište.
Kurir.rs/Telegraf
