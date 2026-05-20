Čelična oplata je pala na radnika K. J. (57) na gradilištu na Novom Beogradu. 

Radnik je teško povređen, i nakon nesreće je prevezen u Urgentni centar. 

Sumnja se da je vetar oborio konstrukciju koja je pala na radnika.

O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo, a inspekcija rada će obići gradilište.

