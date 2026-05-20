Večeras je došlo saobraćajne nezgode u Ribariću, na magistralnom putu Novi Pazar - Tutin.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila marke "folksvagen" i "reno", a na automobilima je pričinjena velika materijalna šteta, posebno na prednjim delovima vozila.

Saobraćaj je bio otežan nakon sudara, dok su okupljeni građani i učesnici nezgode pokušavali da raščiste kolovoz.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika, niti o uzroku nezgode. Policija je obavila uviđaj, a više detalja o okolnostima sudara očekuje se uskoro.

Kurir.rs/Sandžak Danas

