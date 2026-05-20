U Ribariću na magistralnom putu Novi Pazar – Tutin večeras je došlo do sudara "folksvagena" i "renoa". Vozila su pretrpela veliku materijalnu štetu, a policija je obavila uviđaj
SUDARILI SE AUTOMOBILI, SRČA SVUDA PO PUTU! Teška saobraćajna nesreća na putu Novi Pazar - Tutin
Večeras je došlo saobraćajne nezgode u Ribariću, na magistralnom putu Novi Pazar - Tutin.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila marke "folksvagen" i "reno", a na automobilima je pričinjena velika materijalna šteta, posebno na prednjim delovima vozila.
Saobraćaj je bio otežan nakon sudara, dok su okupljeni građani i učesnici nezgode pokušavali da raščiste kolovoz.
Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika, niti o uzroku nezgode. Policija je obavila uviđaj, a više detalja o okolnostima sudara očekuje se uskoro.
Kurir.rs/Sandžak Danas
