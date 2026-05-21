Prava drama dogodila se u Ugrinovcima kada je penzioner Dragomir D. na lokalnom groblju pronašao predmet za koji je mislio da je obična hemijska olovka, ne sluteći da u rukama drži improvizovano oružje. Kada je misteriozni predmet poneo kući i pokušao da vidi o čemu se radi, naprava je opalila i nanela mu teške povrede šake.

Nakon eksplozije alarmirani su lekari i policija, a sporni predmet kasnije je pronađen sakriven u ormaru. Istraga sada treba da utvrdi kako je ovakva naprava završila na javnom mestu i ko ju je ostavio na groblju u Ugrinovcima.

Reč o improvizovanim eksplozivnim napravama

O ovom slučaju za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji govorio je Božidar Spasić, koji tvrdi da ovakve naprave nisu slučajne i da iza njih stoje ljudi sa ozbiljnim znanjem o oružju.

- Očito je da su to predmeti koji ne postoje u serijskoj proizvodnji. Ne možete otići u prodavnicu oružja i kupiti hemijsku olovku koja je pištolj. To su improvizovane eksplozivne ili oružane naprave koje mogu naneti veliku štetu - rekao je Spasić.

Kako je objasnio, ovakvo oružje može napraviti samo osoba koja se dobro razume u mehanizme i eksplozivne sisteme.

- Može je proizvesti samo neko ko se razume u oružje, neki bivši pripadnik vojske ili policije koji je radio na tim projektima, ili neko ko ima talenat za to - naveo je on.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti

Kako funkcioniše "olovka-pištolj"

Spasić je detaljno opisao način funkcionisanja takozvane "olovke-pištolja".

- Mora da bude od metala. U sredini se ubacuje malokalibarski metak i to je jedno ispaljivanje tog metka. Nema tu serijske paljbe. To oružje uglavnom koriste terorističke organizacije širom sveta, za atentate sa veoma male udaljenosti - rekao je bivši operativac DB-a.

On je upozorio da su slične eksplozivne naprave često maskirane u svakodnevne predmete poput upaljača ili baterijskih lampi.

- Često smo nalazili eksplozivne naprave u upaljačima ili baterijskim lampama. Vi mislite da ste našli običan predmet, a u trenutku kada ga dodirnete možete izazvati eksploziju - rekao je Spasić.

Božidar Spasić

Govoreći o slučaju iz Ugrinovaca, Spasić smatra da pronalazak ovakve naprave nije bio slučajan.

- Ja bih rekao da ovo nije nikakva slučajnost. Moguće je da je nekome ispala ili da ju je namerno odbacio. Ono što mene posebno brine jeste to što je ta olovka bila napunjena i spremna za dejstvo. To znači da je neko imao nameru da je upotrebi - rekao je on.

Posebno je upozorio na opasnost radoznalosti kada građani pronađu sumnjive predmete.

- Roditelji su nas učili da ništa ne uzimamo sa zemlje. Ako vidite nešto sumnjivo, treba odmah pozvati policiju. Problem je što je veoma teško na prvi pogled prepoznati da je reč o oružju ili eksplozivnoj napravi - objasnio je Spasić.

