Kapetan Vladica Zdravković rekao je nedavno da je tih dana bilo oscilacija vodostaja, reka je nosila različite predmete poput buradi i panjeva, a prema određenim informacijama, mladić je jedno vreme plivalo, nakon čega je nestao.

- Da li je ispod vode postojala neka prepreka, to za sada ne znamo i istraga će utvrditi sve okolnosti. Takođe, ne znamo da li je u pitanju bila nepažnja, zabava, eventualna konzumacija alkohola ili drugih supstanci - i to će biti predmet dalje istrage. Ono što je sigurno jeste da vremenski uslovi tada nisu bili pogodni za plivanje.

Ekipe rečne policije danonoćno pretražuju teren, a kako Zdravković ističe, u ovakvim slučajevima nema odustajanja dok se nestala osoba ne pronađe.

- Tačno je da rečna policija nikada ne odustaje od potrage. Dok telo ne bude pronađeno, ekipe su stalno na terenu i kontinuirano pretražuju reku. Reč je o ljudima koji su veoma obučeni za takve situacije i, koliko ja znam iz svog iskustva, nije bilo slučaja da telo nije pronađeno, a potom sudska medicina utvrdila uzrok smrti - kaže on.