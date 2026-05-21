Poznati beogradski lokal, koji se nalazi u Braničevskoj ulici na Vračaru, ponovo se našao na meti napadača.

Noćas, oko dva sata iza ponoći, nepoznati počinioci razbili su izloge na ovom objektu.

Prema prvim informacijama, u incidentu nema povređenih osoba, a na lokalu je pričinjena manja materijalna šteta. Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga bi trebalo da utvrdi motive ovog napada, kao i identitet vandala.

Treći incident

Ovaj događaj izazvao je dodatnu zabrinutost stanara Braničevske ulice jer ovo nije prvi put da je pomenuti ugostiteljski objekat meta napada. Naime, početkom februara ove godine na isti lokal bačena je eksplozivna naprava.

Međutim, lokal je navodno i pre toga bila na udaru pošto je prethodno zapaljen. Posle tog incidenta promenjen je i vlasnik.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti, a pretpostavlja se da će u istrazi od velike pomoći biti snimci sa nadzornih kamera postavljenih na samom lokalu, kao i na okolnim objektima u ulici.