Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopštila policija, pretresom stana na Zvezdari koji je koristio osumnjičeni L. M. (38), pronađeno je 11 kesica sa heroinom ukupne težine oko 80 grama, sedam kesica amfetamina težine oko 65 grama, manja količina kokaina, metandienona, vagica za precizno merenje, kao i novac.

U nastavku akcije, na Voždovcu su uhapšeni B. S. (51) i E. S. (19). Prilikom pretresa stana koji su koristili, policija je pronašla kesu sa više od 170 grama heroina, vagicu za precizno merenje i određenu količinu novca.