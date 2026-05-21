Slušaj vest

Sinoć je beogradskoj policiji prijavljeno da je zapaljen jedan lokal u samom centru Beograda, a kako se nezvanično saznaje radi se o lokalu čiji je vlasnik ruski državljanin.

Prema nezvaničnim informacijama, policiji je sinoć prijavljeno da je izbio požar u jednom lokalu u Čumićevom sokačetu.

Kako se nezvanično saznaje, vlasnik lokala je ruski državljani, a poznato je da se u restoranu okupljaju državljani Rusije.

Podsetimo, sinoć je bačen i Molotovljev koktel na lokal Vuka Bajruševića u kojem je on ranjen pre nekoliko meseci.

- Nepoznata osoba je prišla lokalu na Vračaru, aktivirala zapaljivu smesu i bacila je na objekat, nakon čega je plamen zahvatio deo unutrašnjosti. Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su ugasile požar, sprečivši širenje vatre na okolne zgrade. U incidentu, na sreću, nije bilo povređenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta - preneli smo ranije.

Inače, Vuk Bajrušević (51) je beogradski ugostitelj i biznismen, široj javnosti poznat još od dvehiljaditih godina kao prva žrtva otmica ozloglašenog Zemunskog klana.

Noćas se još jedan lokal na Vračaru našao na meti napadača kada su razbijeni izlozi na objektu. Kafić je, navodno, već i pre ovoga bio na udaru, posle čega je promenjen i vlasnik.