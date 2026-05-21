U teškoj saobraćajnoj nesreći život je izgubio državljanin Srbije, dok je državljanin Rusije uhapšen
MOTOCIKLISTA IZ SRBIJE POGINUO U CRNOJ GORI: Na njega automobilom naleteo Rus kod Kamenova!
Srpski državljanin (27) poginuo je, a ruski državljanin (28) je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć, nešto posle 23 časova, u mestu Kamenovo u Crnoj Gori.
Kako prenose mediji, sudarili su se motocikl, koji je vozio državljanin Srbije, i automobil, koji je vozio ruski državljanin.
Do nesreće je došlo kada je vozač automobila, iz za sada nepoznatih razloga, prešao u suprotnu traku i udario u motocikl.
Vozač automnobila je posle saobraćajne nesreće uhapšen.
(Adria TV)
