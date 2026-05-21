Srpski državljanin (27) poginuo je, a ruski državljanin (28) je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć, nešto posle 23 časova, u mestu Kamenovo u Crnoj Gori.

Kako prenose mediji, sudarili su se motocikl, koji je vozio državljanin Srbije, i automobil, koji je vozio ruski državljanin.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila, iz za sada nepoznatih razloga, prešao u suprotnu traku i udario u motocikl.

Vozač automnobila je posle saobraćajne nesreće uhapšen.

(Adria TV)

