U jednom poznatom restoranu na Novom Beogradu danas oko 11.30 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik tog lokala, saznaje Kurir.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac zadobio je prostrelne rane, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar.

- Do pucnjave je došlo oko 11.30 kada je jedna osoba zadobila prostrelne rane. Policija i ekipa Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pucnjave.

Pucač je kako saznajemo odmah uhapšen. U pitanju je M. D. (24). 

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.

