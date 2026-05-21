Policija i Hitna pomoć odmah stigli na lice mesta, istraga o incidentu je u toku
Hronika
RANJEN VLASNIK POZNATOG RESTORANA NA NOVOM BEOGRADU: Odmah prevezen u Urgentni centar, pucač uhapšen!
U jednom poznatom restoranu na Novom Beogradu danas oko 11.30 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik tog lokala, saznaje Kurir.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac zadobio je prostrelne rane, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar.
- Do pucnjave je došlo oko 11.30 kada je jedna osoba zadobila prostrelne rane. Policija i ekipa Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta - kaže izvor upoznat sa slučajem.
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pucnjave.
Pucač je kako saznajemo odmah uhapšen. U pitanju je M. D. (24).
Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.
