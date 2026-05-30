"Sumnjam da je mog sina neko otrovao", ovim rečima za Kurir započinje svoju ispovest Slavojka Anđelić, majka Gorana Anđelića, zvanog Makaza, nekadašnjeg boksera i kontroverznog Baranina koji je preživeo čak devet sačekuša, a preminuo pod okolnostima koje njegova majka i dalje dovodi u pitanje. Podsetimo, Anđelić je preminuo 16. februara 2025. godine u Baru. Tada je navedeno da je imao srčani udar.

Goran Anđelić Makaza Foto: Privatna arhiva

Slavojka tvrdi da joj mnogi detalji u vezi sa smrću sina deluju sumnjivo i da ne može da prihvati da je Goran preminuo bez odgovora na brojna pitanja koja je, kako kaže, i danas muče.

- Goran je živeo sa svojom porodicom, a ja posebno. Nisam bila u dobrim odnosima sa njima, pa tamo nisam ni odlazila, ali je on redovno dolazio kod mene - priča ona.

Prema njenim rečima, kobne večeri u Goranovom domu bili su prijatelji koji su ostali do jutra.

- To veče su mu dolazili prijatelji, ostali su do zore, a ujutru rano njemu je pozlilo. Čula sam da je taksijem došao do bolnice. Čudila sam se što ga neko nije dovezao, nego je u tom stanju našao taksi i otišao sam. Kod kuće su imali dva automobila, a mogao je valjda neko od tih prijatelja da ga odveze. Sve mi je delovalo sumnjivo, kao da je bilo namešteno - kaže neutešna majka, iznoseći svoje sumnje.

Goran sa majkom Foto: Privatna arhiva

Kako navodi, posebno je potresla činjenica da je njen sin, koji je tokom života preživeo brojne napade i pucnjave, preminuo na ovakav način.

- Moj sin se nekada bavio boksom, čak devet puta je pucano na njega. Sve je to preživeo, a onda da umre ovako... - govori Slavojka kroz suze.

Kurir je, inače, imao uvid u obdukcioni nalaz u kojem se navodi da je Anđelić konzumirao veliku količinu narkotika.

- Smrt je nasilna i nastupila je usled trovanja narkoticima. U vreme umiranja nije postojalo stanje alkoholisanosti. U vreme umiranja postojalo je prisustvo psihoaktivnih supstanci (kokain, morfin, opijati, benzodiazepini) - piše u nalazu.

Slavojka tvrdi da upravo zbog kombinacije više supstanci sumnja da njen sin nije sve to svojevoljno uneo u organizam.

- Verujem da su mu te večeri, kada su se okupili u njegovom stanu, podmetnuli veliku količinu droge u hranu ili piće koje je konzumirao i da je zbog toga preminuo usled trovanja. Detalje njegove smrti ne znam jer nisam živela sa njim. Za njegovu smrt saznala sam tek sutradan. Rečeno mi je da su ga iz taksija mrtvog uneli u ćebetu u bolnicu - tvrdi ona.

Goran Anđelić Makaza Foto: Privatna arhiva

Dodaje da joj je jedina želja da sazna istinu o smrti sina.

- Mučila sam se ceo život da odgojim dvojicu sinova, da napravim ljude od njih, a da danas ne znam kako mi je dete umrlo - kaže Slavojka.

Prema njenim tvrdnjama, Goran je u poslednjem periodu imao porodične probleme.

- Bio je pod velikim pritiskom. Znala sam da postoje problemi u njegovoj porodici. Svaki put kada bih zvala i pitala gde je, govorili bi mi da spava - tvrdi ona u razgovoru za Kurir.

Poslednji put, kaže, sina je videla mesec dana pre smrti.

- Sreli smo se na bulevaru. Vozio je motor, imao kacigu. Zaustavio se i pitao me: "Kevo, šta radiš?" To mi je bio poslednji put da sam ga videla živog - priseća se majka.

Podnosila krivične prijave

Slavojka Anđelić je, kako tvrdi, više puta podnosila krivične prijave tražeći da se ispita da li je njen sin otrovan.

U prijavi je navedeno da su osobe koje su bile sa Goranom kobne večeri navodno mogle da mu podmetnu psihoaktivne supstance u hranu ili piće, zbog čega je traženo izuzimanje snimaka sa sigurnosnih kamera i sprovođenje dodatnih dokaznih radnji.

Međutim, iz odgovora Državnog tužilaštva Crne Gore proizilazi da kamere na kući nisu snimale, odnosno da nisu bile povezane sa hard diskom za čuvanje video-zapisa. Takođe, pregledom okoline nije pronađen drugi video-nadzor koji bi mogao pomoći istrazi.

Kako je navedeno, nije bilo moguće ni veštačenje telefona pokojnog Gorana Anđelića jer je uređaj bio zaključan šifrom koja nije bila poznata članovima porodice.

Tužilaštvo je saopštilo i da obdukcijom nisu utvrđeni tragovi borbe, povrede ili drugi dokazi koji bi ukazivali na nasilno postupanje trećih osoba, kao ni da iz iskaza saslušanih lica ili snimaka iz zdravstvene ustanove proizilaze sumnjive okolnosti.

- Navodi krivične prijave zasnivaju se isključivo na pretpostavkama i ličnim uverenjima podnosioca prijave, bez činjeničnog i dokaznog oslonca - navodi se u obrazloženju tužilaštva.

Ko je bio Makaza?

Bio je poznat po neverovatnom broju pokušaja likvidacije koje je preživeo. Prema dostupnim podacima, čak devet puta našao se na meti napadača, dok je osam puta bio ranjen.

Goran Anđelić Makaza Foto: Privatna arhiva

Prvi put je ranjen 1990. godine kod hotela "Agava", a potom i 1994. u pucnjavi u noćnom klubu u Bečićima. Tokom narednih godina usledili su novi napadi i sačekuše, uključujući obračune 1995, 1996, 2000. i 2008. godine.

- Nakon što se opravio od druge punjave, usledila je treća samo godinu dana nakon toga 1995. kada je u vatrenom obračunu opet ranjen. Sledeća godina 1996. opet je bila kritična za Makazu, ali je on nekim slučajem tada izbegao kišu metaka i to u filmskom napdau u blizini jednog barskog lokala - podsećaju sagovornici i dodaju da već sledećeg meseca napadači kreću u novi napad na žestokog momka iz Bara.

- Napadači tada uspevaju da sa nekoliko metaka rane Anđelića, ali je i taj napad uspeo da preživi, nekim čudom - dodaju oni i podsećaju:

- Novi pokušaj likvidacije usledio je 2000. godine i to na šetalištu kod barske marine. Jedan mladić je tada ranjen. Pokušaj ubistva 2008. godine takođe, je preživeo Anđelić i to kada je na njega ispaljeno nekoliko metaka na putu od Starog Bara do naselja Pečerice.

Goran Anđelić Foto: Facebook'

Poslednju, devetu sačekušu preživeo je na Božić 2016. godine kada je u svom dvorištu ranjen hicima iz vatrenog oružja.

- Početkom 2016. godine, tačnije na Božić preživeo je Anđelić i devetu sačekušu koju su mu napadači napravili u njegovom dvorištu. Anđelić je tada dovezao do kuće, ušao u dvorište i prišao svojim psima. Kada se izigrao sa psima, krenuo je ka ulaznim vratima, ali tada ga je napadač izrešetao sa više hitaca, od kojih ga je jedan pogodio u stopalo - pisali su tada mediji i dodaju da je tada identifikovan osumnjičeni koji je pucao u njega.

Prema policijskoj evidenciji, poslednji put je hapšen 2018. godine u akciji "Pirana", zajedno sa suprugom, zbog sumnje da su se bavili zelenašenjem.