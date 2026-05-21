Slušaj vest

Na poznati novobeogradski kafić, u kom je jutros u pucnjavi ranjen vlasnik G.S., pre samo tri meseca bačena je bomba!

Kako izvir Kurira podseća, ovaj lokal našao se na meti kriminalne grupe koja već duže vreme teroriše vlasnike ugostiteljskih objekata u Beogradu.

- Na taj kafić na Novom Beogradu u noći između 4. i 5. februara, oko dva sata iza ponoći, bačena je eksolozivna naprava. Ručna bomba je bačena na ulaz u objekt. Od eksplozije bila su oštećena stakla na tom, ali i na susednom objetu i pričinjena je veća materijalna šteta. Povređenih osoba nije bilo - podseća izvor Kurira.

Kravicina grupa

Nakon napada na ovaj, ali i na još nekoliko poznatih prestoničkih restorana i kafića, policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u februaru uhapsila grupu "bombaša i reketaša" koji su mesecima unazad pokušavačli da iznude novac od vlasnika lokala, firmi i biznismena, uz obećanje "da će ih zaštiti od vračarskog kriminalnog klana".

- Pripadnici takozvanog vračarskog klana, koji su uhapšeni u ovoj velikoj akciji sumnjiče se za desetine iznuda na štetu vlasnika poznatih ugostiteljskih objekata širom prestonice. Tom priklikom uhapšen je navodni vođa te kriminalne grupe, osumnjičeni Aleksandar A., zvani Kravica - podsetio je naš sagovornik.

Kako je saopšteno iz MUP-a, postoje osnovi sumnje da je Kravica u dužem vremenskom periodu obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od tzv. vračarskog klana i tražeći unapred novac za svoje usluge.

- Aleksandar A. predstavljao se vlasnicima lokala kao osoba bliska vračarskom klanu. Nudio im je "zaštitu" a zapravo je reč o običnoj iznudi. Oni koji su pristajali da plaćaju, a sumnja se da je veliki broj takvih lokala u gradu, davali su novac na mesečnom nivou. Kako je bilo i onih koji su pokušali da odbiju, kako se sumnja, njima su uništavali lokale tako što su ih palili ili napadali bombama - navodi sagovornik Kurira.

Tri metka