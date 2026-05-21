Brzom akcijom policije uhapšen je M.D. (24) osumnjičeni za pucnjavu koja se dogodila u poznatom restoranu na Novom Beogradu, kada je 21. maja u 11.30 sati na vlasnika lokala G.S. navodno pucao iz revolvera koji je bacio u blizini lokala i potom pokušao da pobegne.

Ranjeni G.S. je ton prilikom zadobio prostrelne rane nogu i ruke, a motiv pucnjave i dalje se istražuje.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, napadač je pronađen nedaleko od mesta pucnjave, a svega nekoliko metara dalje pronađen je i pištolj za koji se sumnja da je korišćen u napadu.

Izvor Kurira blizak istrazi podseća da je policija odmah nakon pucnjave pokrenula opsežnu akciju, blokirani su prilazi Novom Beogradu, a osumnjičeni je lociran ubrzo posle bekstva.

- Policija je reagovala munjevito. Osumnjičeni je pronađen nedaleko od restorana, a navodno je pucač nakon pucnjave, pištolj i telefon bacio i pokušao potom da pobegne. Sumnja se da je upravo iz tog oružja pucano - navodi izvor Kurira blizak istrazi.

Pucnjava u restoranu na Novom Beogradu Foto: Marko Karović

Prema rečima očevidaca, nakon pucnjave nastala je panika među gostima restorana i prolaznicima.

- Samo smo čuli vrisku i videli ljude kako istrčavaju napolje. Za nekoliko minuta sve je bilo puno policije - rekao je jedan od građana za Kurir.

- Strašno je što se sve dogodilo usred dana i blizu mesta gde prolaze porodice sa decom - dodala je uznemirena prolaznica.

Povređeni vlasnik hitno je prevezen u Urgentni centar, dok je uviđaj uveliko u toku.

