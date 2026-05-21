Kako tvrdi izvor Kurira blizak istrazi, postoje indicije da je čitav napad detaljno pripreman danima unapred, kao i da je osumnjičeni koristio iznajmljeni stan u neposrednoj blizini mesta pucnjave.

- Sumnja se da je napadač imao ozbiljnu logistiku. Navodno mu je za izvršenje ovog dela obećana velika suma novca, pominje se čak 100.000 evra. Istražuje se i ko je iznajmio stan u blizini restorana koji je, kako se sumnja, korišćen za pripremu i skrivanje pre napada - navodi izvor Kurira blizak istrazi.

Pucnjava u restoranu na Novom Beogradu

Drama nakon pucnjave, prema rečima sagovornika, nije dugo trajala zahvaljujući prisebnosti pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, koji se u tom trenutku slučajno našao u blizini, iako nije bio na dužnosti.

- Pripadnik SAJ-a bio je van dužnosti i slučajno se zatekao u prolazu kada su odjeknuli pucnji. Video je muškarca kako pokušava da pobegne i odmah je reagovao. Krenuo je za njim i uspeo da ga savlada do dolaska policijskih patrola - tvrdi izvor Kurira.

Pucnjava Džeri kafić

Prema rečima očevidaca, čitav kraj bio je blokiran za svega nekoliko minuta, dok je veliki broj patrola opkolio područje oko restorana.

- Sve je izgledalo kao scena iz filma. Policija je jurila kroz ulicu, ljudi su bili u panici i niko nije znao šta se tačno dogodilo - rekao je jedan od građana koji se zatekao u blizini.

Istraga je i dalje u toku, a policija proverava da li je osumnjičeni imao pomagače.

