NI JEDAN POJEDINAC NITI INSTITUCIJA NISU IZNAD ZAKONA: Predsednik Vrhovnog suda jasnom porukom otvorio "Sudijske dane" u Vrnjačkoj banji
Predsednik Vrhovnog suda Srbije Miroljub Tomić poručio je danas sa otvaranja tradicionalnog savetovanja sudija "Sudijski dani" u Vrnjačkoj banji, da "sudije ne smeju da zaborave da ni jedna institucija, niti jedan pojedinac nisu iznad zakona".
Vrhovni sud Srbije (VSS) koji ove godine obeležava 180 godina postojanja, okupio je više stotina sudija i pravnih stručnjaka iz Srbije i regiona, kao i goste iz inostranstva u Vrnjačkoj banji. Tokom naredna dva dana, oni će u organizaciji ovog suda, na panelima voditi stručne dijaloge o najznačajnijim temama iz oblasti pravosuđa.
- Ne smeno dozvoliti da vreme u kome radimo i uvek prisutne reforme obeleže obeleže naš rad, mi sudije, treba da pravičnim odlukama i kvalitetom pravde ostavnimo trag vremenu. Ne smemo zaboraviti da ni jedna institucija, niti jedan pojedinac nisu iznad zakona - istakao je Tomić i pozvao sve kolege da zajedničkim radom pokažu "generacijama sudija koje dolaze kako se čuva nezavisnost i nepristrasnost, postavljaju najviši standardi rada i gradi profesionalni integritet, pre svega, odlukama."
- Pokažimo kako se čuva zakonitost, održava vladavina prava i stabilnost pravnog poretka - poručio je Tomić
i dodao da će kao predsednik Vrhovnog suda insistirati i na odgovornosti sudija.
- Naš cilj je jasan: Pravna sigurnost i jednaka zaštita prava i sloboda svih građana, pravično i blagovremeno ostvarivanje
sudske zaštite i sticanje apsolutnog poverenja građana u sudove - zaključio je predsednik Vrhovnog suda.
Na svečanom otvaranju Savetovanja govorili su predsednica Visokog saveta sudstva Bojana Čogurić, predsednik Ustavnog
suda dr Vladan Petrov, ministar pravde Nenad Vujić, šef Delegacije EU u Srbiji Nj.E. Andreas fon Bekerat, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Janoš Babiti, šef Misije OEBS-a u Srbiji Nj.E. Marsel Peško, sudija Evropskog suda za ljudska prava,
prof. dr Joanis Ktistakis, predsednica Vrhovnog suda Federacije BiH, mr Božidarka Dugonjić, predsednica Vrhovnog suda Republike Srpske, Daniela Milovanović, predsednik Vrhovnog suda Severne Makedonije Afrim Fidani i predsednik Vrhovnog suda Republike Češke Petr Anđaloši.
Na Savetovanju sudija, učestvuju sudije iz Srbije, sudije Evropskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije, Vrhovnog suda Republike Češke i Vrhovnog suda Republike Slovenije.
Organizaciju Savetovanja su pomogli Projekat “Jačanje pravne kulture u Srbiji i kapaciteta Visokog saveta sudstva i Visokog
saveta tužilaštva”, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku-Faza III“ kao i Misija OEBS-a u Srbiji.
