Slušaj vest

Predsednik Vrhovnog suda Srbije Miroljub Tomić poručio je danas sa otvaranja tradicionalnog savetovanja sudija "Sudijski dani" u Vrnjačkoj banji, da "sudije ne smeju da zaborave da ni jedna institucija, niti jedan pojedinac nisu iznad zakona".

Vrhovni sud Srbije (VSS) koji ove godine obeležava 180 godina postojanja, okupio je više stotina sudija i pravnih stručnjaka iz Srbije i regiona, kao i goste iz inostranstva u Vrnjačkoj banji. Tokom naredna dva dana, oni će u organizaciji ovog suda, na panelima voditi stručne dijaloge o najznačajnijim temama iz oblasti pravosuđa.

Sudijski dani Vrnjačka banja
Sudijski dani u Vrnjačkoj banji Foto: Marko Crnoglavac - LUX STUDIO

- Ne smeno dozvoliti da vreme u kome radimo i uvek prisutne reforme obeleže obeleže naš rad, mi sudije, treba da pravičnim odlukama i kvalitetom pravde ostavnimo trag vremenu. Ne smemo zaboraviti da ni jedna institucija, niti jedan pojedinac nisu iznad zakona - istakao je Tomić i pozvao sve kolege da zajedničkim radom pokažu "generacijama sudija koje dolaze kako se čuva nezavisnost i nepristrasnost, postavljaju najviši standardi rada i gradi profesionalni integritet, pre svega, odlukama."

- Pokažimo kako se čuva zakonitost, održava vladavina prava i stabilnost pravnog poretka - poručio je Tomić
i dodao da će kao predsednik Vrhovnog suda insistirati i na odgovornosti sudija.

- Naš cilj je jasan: Pravna sigurnost i jednaka zaštita prava i sloboda svih građana, pravično i blagovremeno ostvarivanje
sudske zaštite i sticanje apsolutnog poverenja građana u sudove - zaključio je predsednik Vrhovnog suda.

Miroljub Tomić
Foto: Marko Crnoglavac - LUX STUDIO

Na svečanom otvaranju Savetovanja govorili su predsednica Visokog saveta sudstva Bojana Čogurić, predsednik Ustavnog
suda dr Vladan Petrov, ministar pravde Nenad Vujić, šef Delegacije EU u Srbiji Nj.E. Andreas fon Bekerat, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Janoš Babiti, šef Misije OEBS-a u Srbiji Nj.E. Marsel Peško, sudija Evropskog suda za ljudska prava,
prof. dr Joanis Ktistakis, predsednica Vrhovnog suda Federacije BiH, mr Božidarka Dugonjić, predsednica Vrhovnog suda Republike Srpske, Daniela Milovanović, predsednik Vrhovnog suda Severne Makedonije Afrim Fidani i predsednik Vrhovnog suda Republike Češke Petr Anđaloši.

Na Savetovanju sudija, učestvuju sudije iz Srbije, sudije Evropskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije, Vrhovnog suda Republike Češke i Vrhovnog suda Republike Slovenije.

Organizaciju Savetovanja su pomogli Projekat “Jačanje pravne kulture u Srbiji i kapaciteta Visokog saveta sudstva i Visokog
saveta tužilaštva”, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku-Faza III“ kao i Misija OEBS-a u Srbiji.

Ne propustiteHronikaDRŽITE SE ISKLJUČIVO ZAKONA, BUDITE NEPRISTRASNI, HRABRI I DOSTOJANSTVENI: Predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović poslala jasnu poruku sudijama
Jasmina Vasovic.JPG
HronikaVUJIĆ I VASOVIĆ O AKTUELNIM PITANJIMA U SRPSKOM PRAVOSUĐU: Ministar pravde sastao se sa predsednicom Vrhovnog suda!
hema5600-nenad-vujic.jpg
PolitikaNOVOIZABRANE SUDIJE POLOŽILE ZAKLETVU U SKUPŠTINI SRBIJE Predsednica Ustavnog suda: Verujem da će suditi u skladu sa Ustavom i zakonom
Skupština Srbije sudije izbor sudija
HronikaZNANJE JE MOĆ I JEDINI ŠTIT SUDIJA: Predsednica Vrhovnog suda Srbije Jasmina Vasović otvorila "Sudijske dane" u Vrnjačkoj banji
lux-0003.jpg

Jelena Spasic

1:27 PM (0 minutes ago)
to me
Ministar pravde: obaveza svakog nosioca pravosudne funkcije jeste da svojim radom, ponašanjem i kvalitetom odluka opravdava poverenje građana
Ministar pravde Nenad Vujić poručio je danas da nezavisnost sudstva nije privilegija, već odgovornost, koja podrazumeva najviši stepen profesionalnosti, etičnosti i posvećenosti Ustavu, zakonu, pravdi i građanima Srbije koji očekuju da pravda bude dostupna, efikasna i jednaka za sve.
“Što je stepen nezavisnosti veći, veća je i obaveza svakog nosioca pravosudne funkcije da svojim radom, ponašanjem i kvalitetom odluka opravdava poverenje građana”, naveo je ministar Vujić tokom uvodnog obraćanja učesnicima godišnjeg savetovanja sudija Republike Srbije “Sudijski dani - 2026”, koje se u organizaciji Vrhovnog suda održava u Vrnjačkoj Banji.
Ovrćući se na značaj ustavnih i zakonodavnih promena koje imaju za cilj dalje jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva, podsetio je da se poverenje javnosti u pravosuđe ne gradi se samo normama, već i doslednom primenom zakona i sudske prakse, stručnim radom i integritetom svakog pojedinca koji vrši sudijsku funkciju.
     “Zato je očuvanje ugleda sudstva zajednički zadatak svih nas, kao i da obezbedimo da reformske promene ne ostanu samo normativni okvir, već da budu vidljive i u svakodnevnoj praksi, kroz efikasnije postupke, ujednačeniju sudsku praksu i veće poverenje građana u pravosudni sistem”, naglasio je ministar Vujić.
     Ističući da se Srbija nalazi na evropskom putu i da oblast vladavine prava ostaje jedan od njenih prioriteta, ukazao je da reformski proces ne treba da bude posmatran samo kao međunarodna obaveza, već pre svega kao potreba našeg društva i naših građana.
     "Nezavisno, stručno i efikasno pravosuđe predstavlja jedan od temelja pravne države i demokratskog društva. Bez poverenja građana u sudove nema ni pune pravne sigurnosti, ni stabilnog ekonomskog razvoja, ni stvarne zaštite ljudskih prava. Upravo zato je obaveza svih nas – i izvršne vlasti, i zakonodavne vlasti, i pravosudnih institucija – da kontinuirano radimo na jačanju institucija i unapređenju uslova za rad sudova”, rekao je Vujić.
      Poručio je da Ministarstvo pravde ostaje posvećeno dijalogu sa sudovima i celokupnom pravosudnom zajednicom, jer da reforme u oblasti pravosuđa treba da budu zasnovane na stručnosti, iskustvu i aktivnom učešću nosilaca pravosudnih funkcija.
     Pozvao je na otvoreni razgovor o svim pitanjima – od normativnih rešenja i organizacije rada sudova, do digitalizacije, obuke kadrova i unapređenja pristupa pravdi.
      Jednako važno pitanje, prema rečima ministra Vujića, jeste i očuvanje dostojanstva sudijske funkcije, zbog čega Ministarstvo ostaje posvećeno unapređenju uslova rada kao i nesmetanom i bezbednom radu sudija i pravosuđa u celini.
     Posebno se osvrnuo na digitalizaciju pravosuđa, kao jednog od ključnih pravaca razvoja. 
     Savremeni informacioni sistemi, elektronska komunikacija i unapređenje upravljanja predmetima nisu cilj sami po sebi, već instrument za efikasnije i transparentnije pravosuđe, naveo je ministar pravde i napomenuo da se mora voditi računa da tehnološki napredak nikada ne potisne osnovne principe pravičnog suđenja i individualnog pristupa svakom predmetu.
    "Uveren sam da će i ovo savetovanje dati značajan doprinos unapređenju pravosudnog sistema kroz stručne rasprave, kritičko promišljanje i razmenu iskustava iz sudske prakse. Takvi skupovi imaju posebnu vrednost za Ministarstvo pravde jer omogućavaju da se jasnije sagledaju dalji pravci reforme pravosuđa i izmena zakonodavnog okvira. Zajedničkim radom ćemo nastaviti da gradimo pravosuđe koje će biti oslonac pravne sigurnosti, zaštite prava građana i snage države Srbije”, naveo je ministar pravde.
    Uvodno izlaganje zaključio je rečima “Živela Srbija – Bože pravde”.