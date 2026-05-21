Ministar pravde: obaveza svakog nosioca pravosudne funkcije jeste da svojim radom, ponašanjem i kvalitetom odluka opravdava poverenje građana

Ministar pravde Nenad Vujić poručio je danas da nezavisnost sudstva nije privilegija, već odgovornost, koja podrazumeva najviši stepen profesionalnosti, etičnosti i posvećenosti Ustavu, zakonu, pravdi i građanima Srbije koji očekuju da pravda bude dostupna, efikasna i jednaka za sve.

“Što je stepen nezavisnosti veći, veća je i obaveza svakog nosioca pravosudne funkcije da svojim radom, ponašanjem i kvalitetom odluka opravdava poverenje građana”, naveo je ministar Vujić tokom uvodnog obraćanja učesnicima godišnjeg savetovanja sudija Republike Srbije “Sudijski dani - 2026”, koje se u organizaciji Vrhovnog suda održava u Vrnjačkoj Banji.

Ovrćući se na značaj ustavnih i zakonodavnih promena koje imaju za cilj dalje jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva, podsetio je da se poverenje javnosti u pravosuđe ne gradi se samo normama, već i doslednom primenom zakona i sudske prakse, stručnim radom i integritetom svakog pojedinca koji vrši sudijsku funkciju.

“Zato je očuvanje ugleda sudstva zajednički zadatak svih nas, kao i da obezbedimo da reformske promene ne ostanu samo normativni okvir, već da budu vidljive i u svakodnevnoj praksi, kroz efikasnije postupke, ujednačeniju sudsku praksu i veće poverenje građana u pravosudni sistem”, naglasio je ministar Vujić.

Ističući da se Srbija nalazi na evropskom putu i da oblast vladavine prava ostaje jedan od njenih prioriteta, ukazao je da reformski proces ne treba da bude posmatran samo kao međunarodna obaveza, već pre svega kao potreba našeg društva i naših građana.

"Nezavisno, stručno i efikasno pravosuđe predstavlja jedan od temelja pravne države i demokratskog društva. Bez poverenja građana u sudove nema ni pune pravne sigurnosti, ni stabilnog ekonomskog razvoja, ni stvarne zaštite ljudskih prava. Upravo zato je obaveza svih nas – i izvršne vlasti, i zakonodavne vlasti, i pravosudnih institucija – da kontinuirano radimo na jačanju institucija i unapređenju uslova za rad sudova”, rekao je Vujić.

Poručio je da Ministarstvo pravde ostaje posvećeno dijalogu sa sudovima i celokupnom pravosudnom zajednicom, jer da reforme u oblasti pravosuđa treba da budu zasnovane na stručnosti, iskustvu i aktivnom učešću nosilaca pravosudnih funkcija.

Pozvao je na otvoreni razgovor o svim pitanjima – od normativnih rešenja i organizacije rada sudova, do digitalizacije, obuke kadrova i unapređenja pristupa pravdi.

Jednako važno pitanje, prema rečima ministra Vujića, jeste i očuvanje dostojanstva sudijske funkcije, zbog čega Ministarstvo ostaje posvećeno unapređenju uslova rada kao i nesmetanom i bezbednom radu sudija i pravosuđa u celini.

Posebno se osvrnuo na digitalizaciju pravosuđa, kao jednog od ključnih pravaca razvoja.

Savremeni informacioni sistemi, elektronska komunikacija i unapređenje upravljanja predmetima nisu cilj sami po sebi, već instrument za efikasnije i transparentnije pravosuđe, naveo je ministar pravde i napomenuo da se mora voditi računa da tehnološki napredak nikada ne potisne osnovne principe pravičnog suđenja i individualnog pristupa svakom predmetu.

"Uveren sam da će i ovo savetovanje dati značajan doprinos unapređenju pravosudnog sistema kroz stručne rasprave, kritičko promišljanje i razmenu iskustava iz sudske prakse. Takvi skupovi imaju posebnu vrednost za Ministarstvo pravde jer omogućavaju da se jasnije sagledaju dalji pravci reforme pravosuđa i izmena zakonodavnog okvira. Zajedničkim radom ćemo nastaviti da gradimo pravosuđe koje će biti oslonac pravne sigurnosti, zaštite prava građana i snage države Srbije”, naveo je ministar pravde.

Uvodno izlaganje zaključio je rečima “Živela Srbija – Bože pravde”.