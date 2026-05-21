Kurir je došao u posed dramatičnog snimka, koji je nastao na Novom Beogradu, neposredno nakon ranjavanja vlansika poznatog restorana!

Ranjeni G.S. Foto: Kurir

Na snimku se vidi ranjeni G.S. na nosilima Hitne pomoći. Na snimku se vidi kako tehničari i lekari na nosilima iznose povređenog iz restorana. Dok leži, vidi se da ima zavoje, ali i tragove krvi. Njemu su u jednom trenutku prišla dvojica muškaraca, jedan u crnoj majici, drugi go do pojasa i čini se da nešto razgovaraju. Muškarac bez majice je potom ostao uz G.S. i otpratio ga do saniteta.

- Sve je delovalo kao scena iz nekog filma. Ljudu su trčali, sirene su zavijale, policija je blokirala čitav kraj i prilaz restoranu. Nisam nikada video tako nešto, osim na filmu - ispričao nam je jedan od očevidaca.

Podsetimo, G.S. je jutros oko 11.30 sati ranjen sa najmanje tri hica iz pištolja u svom restoranu na Novom Beogradu. Policija je odmah nakon pucnjave uhapsila osumnjičenog M. D. (24), a pištolj iz kog je, kako se sumnja, ispalio hice pronađen je bačen u blizini restorana.

Očevici kažu da je scena bila jeziva.

- Odjednom su se začuli pucnji, ljudi su počeli da beže na sve strane. Policija je stigla za nekoliko minuta, ceo kraj je bio pod rotacijama. Nikome nije bilo jasno šta se događa - ispričao je jedan očevidac.

Inače, isti restoran bio je na meti napadača i u februaru ove godine, kada je u gluvo doba noći na ulaz u lokal bačena ručna bomba. Tada nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta.

Kako tvrdi izvor Kurira blizak istrazi, postoje indicije da je današnji napad na G.S. detaljno pripreman danima unapred, kao i da je osumnjičeni koristio iznajmljeni stan u neposrednoj blizini mesta pucnjave.