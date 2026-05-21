Slušaj vest

Vuk Bajrušević, vlasnik restorana na Vračaru u Beogradu na koji je noćas oko dva sata iza ponoći bačen Molotovljev koktel, pojavio se ispred zapaljenog lokala, dok je sa štakama u rukama posmatrao nastalu štetu. Bajrušević je, inače, ranije ranjen u nogu, zbog čega ne može samostalno da hoda.

1/7 Vidi galeriju Bačen Molotovljev koktel na kafić Vuka Bajruševića Foto: Ilija Ilić

Beogradski ugostitelj i biznismen, podsetimo, ponovo se našao na meti napada nakon što je tokom noći na njegov restoran na Vračaru bačen Molotovljev koktel. Požar je izbio oko dva sata iza ponoći, kada je za sada nepoznata osoba prišla lokalu, aktivirala zapaljivu napravu i ubacila je u objekat, nakon čega je vatra zahvatila deo unutrašnjosti.

Na lice mesta ubrzo su stigle vatrogasne ekipe koje su brzom intervencijom uspele da lokalizuju požar i spreče njegovo širenje na okolne objekte. U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta.

- Bajrušević se tokom jutra pojavio ispred zapaljenog lokala, oslanjajući se na štake zbog povrede noge zadobijene u prethodnom napadu - kaže izvor Kurira i dodaje da je pričinjena znatna materijalna šteta.

- Oštećen je lokal unutra, Bajrušević je došao jutro nakon napada, pregledao kolika je šteta i seo ispred lokala kada je dugo telefonirao - dodaje jedan od očevidaca.

Ko je Bajrušević?

Vuk Bajrušević široj javnosti postao je poznat još 2000. godine, kada je otet kao prva žrtva ozloglašenog "zemunskog klana". Tada su ga pripadnici kriminalne grupe držali zarobljenog 20 dana na više lokacija, dok je porodica pregovarala o otkupnini.

1/5 Vidi galeriju Vuk Bajrušević Foto: Facebook

Prema ranijim navodima iz istrage, otmičari su prvobitno tražili pet miliona nemačkih maraka, ali je nakon pregovora iznos smanjen na milion i po maraka, koliko je porodica navodno platila za njegovo oslobađanje.

Njegovo ime godinama se dovodi u vezu sa beogradskim ugostiteljskim i poslovnim krugovima, a i sam je ranije osuđivan zbog pokušaja iznude.

Pucnjava, pretnje i demoliranje lokala

Poslednji napad dolazi svega nekoliko meseci nakon što je Bajrušević ranjen u svom kafiću na Vračaru, istom ovom koji je noćas zapaljen. Tada je maskirani napadač usred dana ušao u lokal i ispalio nekoliko hitaca, pogodivši ga u noge pred gostima i decom koja su se nalazila unutra.

1/6 Vidi galeriju U ovom kafiću je ranjen Vuk Bajrušević Foto: Nemanja Nikolić

Policija je nakon tog incidenta uhapsila osumnjičenog napadača i jednog pomagača, ali su izvori iz istrage tvrdili da je pucnjava predstavljala "opomenu" povezanu sa pritiscima, reketiranjem i sukobima.