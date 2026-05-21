GORE SPLAVOVI NA ADI CIGANLIJI: Na terenu veliki broj vatrogasaca-spasilaca, crni dim prekrio nebo (VIDEO)
Više splavova, prema nezvaničnim informacijama najmanje tri, zahvaćeno je požarom na makiškoj strani Ade Ciganlije u Beogradu. Na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca-spasilaca koji pokušavaju da lokalizuju vatru i spreče njeno dalje širenje na objekte u neposrednoj blizini.
Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povređenima. Uzrok požara i tačne okolnosti pod kojima je izbio za sada nisu poznati, a više detalja očekuje se nakon završetka intervencije i uviđaja.
