Šest splavova je izgorelo u požaru koji je izbio na makiškoj strani Ade Ciganlije, dok su dva splava vatrogasci-spasioci uspeli da izvuku i spreče njihovo potpuno uništenje. Intervencija na terenu i dalje traje kako bi se osiguralo da se vatra ne proširi na okolne objekte.

Izgoreli splavovi na Adi Ciganliji Foto: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o privatnim splavovima koje vlasnici koriste za lične potrebe, a ne o ugostiteljskim objektima kojima pristupa veći broj ljudi. Za sada nema podataka o tome da li je u požaru bilo povređenih.

Gore splavovi na Savi Izvor: Kurir

Uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat, a više informacija biće dostupno nakon završetka uviđaja i istrage koja će utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

Kurir.rs

