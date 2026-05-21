Na makiškoj strani Ade Ciganlije vatrogasci-spasioci ugasili su požar u kojem je stradalo šest privatnih splavova, dok su dva uspešno izvučena, a uzrok požara se utvrđuje.
ŠEST SPLAVOVA IZGORELO DO GOLOG METALA: Stravične slike nakon požara na Adi Ciganliji, vatrogasci-spasioci sprečili da vatra proguta još dva objekta (FOTO)
Šest splavova je izgorelo u požaru koji je izbio na makiškoj strani Ade Ciganlije, dok su dva splava vatrogasci-spasioci uspeli da izvuku i spreče njihovo potpuno uništenje. Intervencija na terenu i dalje traje kako bi se osiguralo da se vatra ne proširi na okolne objekte.
Izgoreli splavovi na Adi Ciganliji Foto: Kurir
Prema nezvaničnim informacijama, reč je o privatnim splavovima koje vlasnici koriste za lične potrebe, a ne o ugostiteljskim objektima kojima pristupa veći broj ljudi. Za sada nema podataka o tome da li je u požaru bilo povređenih.
Uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat, a više informacija biće dostupno nakon završetka uviđaja i istrage koja će utvrditi sve okolnosti ovog događaja.
