- Napadaju nas na svakih šest meseci, nemojte molim vas, ništa više da me pitate i vi dolazite na svakih šest meseci, ne znam šta više da vam kažem - rekao je Vuk Bajrušević.

Bačen Molotovljev koktel na kafić Vuka Bajruševića Foto: Ilija Ilić

Kako smo već pisali, u unutrašnjosti lokala bila je vidljiva garež, koja je ostala nakon požara uslovljenog bacanjem zapaljive materije.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je prišla lokalu na Vračaru, aktivirala zapaljivu masu i bacila je na objekat, nakon čega je plamen zahvatio deo unutrašnjosti.

Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su lokalizovale i ugasile požar. U incidentu, na sreću, nije bilo povređenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

Kako smo ranije pisali, policija je obavila uviđaj, izuzeti su snimci sa sigurnosnih kamera koje su zabeležile napadača, a istraga o motivu ovog napada je u toku.

Upravo on je u istom objektu već bio na meti naoružanih napadača 10. decembra 2025. godine kada je teško ranjen.

Maskirani napadač mu je prišao i ispalio hice, a lokal je, prema nezvaničnim informacijama, bio je meta napada i mesec dana ranije.