Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronađeno je zakopano bure u kojem se nalazi sklupčano telo za koje se sumnja da je u pitanju Aleksandar Nešović.

Telo će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti upućeno na Instut za sudsku medicinu radi odbukcije.

Aleksandar Nešović je, podsetimo, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu A.N., za čijim telom se i dalje traga, ovo tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.

- Takođe, po nalogu tužilaštva oduzeta su 24 mobilna telefona, 1 narukvica za fitnes, 2 laptopa, 1 desktop računar, 2 risivera, 3 hard diska i 10 vozila u cilju prikupljanja materijalnih dokaza. Izdato je 12 naredbi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica, od kog broja se 10 naredbi odnosi na utvrđivanje prisustva barutnih čestica u vozilima, 1 naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica kod dva lica i jedna naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica na mestu izvršenja krivičnog dela - u kamin sali restorana "27" - navodi se u saopštenju tužilaštva.

1/5 Vidi galeriju Automobil kojim se dovezao i dalje parkiran ispred Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

Doneto je i, kako se dodaje,13 naredbi za DNK veštačenja, od kojih se 10 odnosi na veštačenje tragova u vozilima, jedna na tragove na mobilnom telefonu, jedna naredba za podnokatni sadržaj za četiri lica, a jedna naredba za tragove i predmete nađene u restoranu "27".

- Dve naredbe izdate su radi izrade DNK profila, od kojih se jedna naredba odnosi na izradu DNK profila sa svih predmeta nađenih prilikom uviđaja u restoranu "27", a druga za izradu DNK profila oštećenog A.N. - navodi se.

Takođe doneta je naredba za izuzimanje uzoraka eventualnih tragova opaljenja iz vatrenog oružja od dva lica, naredba za izuzimanje podnokatnog sadržaja od četiri lica, kao i 10 naredbi za forenzičku registraciju lica.

- Doneta je i naredba za informaticko veštačenje uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju video zapisi, zatim tri naredbe za pretresanje: jedna za pretres restorana "27", jedna za pretresanje dva službena vozila i jedna za pretresanje opreme na kojoj se čuvaju elektronski zapisi. Takođe je doneta naredba za fizičko-hemijsko veštačenje i 12 zahteva za listing. Donete su i 24 naredbe za veštačenje oduzetih mobilinih telefona - navodi se u saopštenju.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić

Pored naloženih veštačenja, kako se dodaje, VJT u Beogradu preduzima i druge dokazne radnje, "nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti lišen života na podmukao način prethodne večeri".