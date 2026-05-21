Slušaj vest

U požaru koji je danas oko 14.20 sati izbio na splavu na Adi Ciganliji, na Obrenovačkom drumu sa makiške strane, izgorelo je šest splavova. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca-spasilaca požar je ugašen, a sprečeno je dalje širenje vatre na okolne objekte.

00:33 Gašenje splavova na Savi Izvor: Kurir

Na terenu je bilo angažovano 24 vatrogasca-spasilaca sa osam vozila, kao i jedan vatrogasni brod "Vatrogasac", koji je učestvovao u gašenju požara sa rečne strane i obezbeđivanju pristupa splavovima zahvaćenim vatrom. Brzom reakcijom službi sprečene su veće posledice i širenje požara na veći broj objekata.

1/4 Vidi galeriju Izgoreli splavovi na Adi Ciganliji Foto: Kurir

Vatrogasci-spasioci su, uprkos otežanim uslovima i gustim dimom koji se širio nad ovim delom Ade, uspeli da lokalizuju i ugase požar, čime je sprečena još veća materijalna šteta. Na licu mesta i dalje se vrši sanacija terena i proverava da ne postoji opasnost od ponovnog izbijanja vatre.