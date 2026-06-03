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Najpotresniji slučajevi iz crne hronike odnose se na zločine nad najranjivijima - decom, bebama i maloletnicima, ali i na porodične tragedije koje su šokirale javnost.

Od bebine sudbine pronađene u zamrzivaču u Zemunu, preko optužbi za brutalno nasilje nad detetom u Grockoj, pa sve do vršnjačkog nasilja u školi u Tutinu.

Beba u zamrzivaču u Zemunu - slučaj koji je godinama bio skriven

Jedan od najpotresnijih slučajeva dolazi iz Zemuna, gde je u zamrzivaču pronađeno telo bebe za koju se sumnjalo da je ubijena sedam godina pre nego što je nađena. Prema navodima istrage, majka L. M. osumnjičena je da je novorođenče odmah nakon porođaja zamotala u peškir i kese, a zatim ga sakrila u zamrzivač u kući u kojoj je živela.

Na saslušanju je iznela odbranu i navela da dete nije bilo živo pri rođenju, dok tužilaštvo smatra da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično delo ubistva. Telo je, kako se navodi, pronašao bivši suprug Z. M. dok je čistio zamrzivač u domaćinstvu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji i pokrenuta istraga.

Posebnu pažnju javnosti izazvala je i informacija da je osumnjičena godinama kasnije dobila još jedno dete, što je dodatno otvorilo pitanja o porodičnim okolnostima i sistemu zaštite.

Teška optužnica podignuta je protiv Slavice Đilas iz Grocke, koja se tereti da je krajem oktobra 2022. godine pretukla svoju troipogodišnju ćerku. Celi slučaj dodatno je uznemirio javnost nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem se vidi nasilno ponašanje prema detetu.

Prema navodima tužilaštva, u slučaj je uključen i otac deteta P. P., koji se tereti za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Istragom je utvrđeno da je, prema sumnjama, učestvovao u dugotrajnom zanemarivanju i lošem postupanju prema detetu, koje je bilo izloženo porodičnom nasilju.

Ovaj slučaj otvorio je ozbiljna pitanja o zaštiti dece u porodici i reakciji sistema u situacijama kada se nasilje odvija unutar doma.

Mrtva beba nasred ulice u Novom Sadu

Na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu u oktobru 2025. u jutarnjim satima kod ulaza stambene zgrade pronađeno je telo bebe u lokvi krvi.

Žena za koju se pretpostavljalo da je majka nesrećne bebe, pronađena je 50 metara dalje, a i u tom ulazu su bili vidljivi tragovi krvi. Pretpostavlja se da je ona ubila bebu i odmah je uhapšena.

Stanari zgrade su zatekli ženu u ulazu i odmah su pozvali policiju, a na licu mesta, na mestu gde je pronađena beba, bili su vidljivi tragovi krvi.

U martu ove godine, na glavnom pretresu emitovani su i snimci sa video nadzora osumnjičene koja se porodila u noći između 19. i 20. oktobra prošle godine. Kako se moglo videti na video zapisu, ona je živo novorođenče uhvatila za levu nogu i iznela napolje i ostavila ga na travi pored trotoara, gde je i pronađeno kasnije bez znakova života. Na snimcima se vidi i kako je posle porođaja ušla u zgradu u Lovćenskoj, gde su je stanari i pronašli i prijavili da se na četvrtom spratu nazi ženska osoba u nesvesnom stanju.

1/9 Vidi galeriju Mesto u Novom Sadu gde je pronađena mrtva beba Foto: Instagram/192_rs

Nakon porođaja bacila bebu u kantu

Uznemirujući slučaj na Kosovu i Metohiji potresao je Uroševac početkom maja ove godine nakon što je beba preminula u Opštoj bolnici, a prema navodima zdravstvene ustanove, majka je novorođenče navodno bacila u kantu za smeće odmah nakon porođaja u bolničkom toaletu.

Kako je saopšteno iz bolnice, žena se javila lekarima zbog problema sa zatvorom, a u jednom trenutku ušla je u toalet i zaključala vrata. Medicinsko osoblje je potom čulo plač bebe i počelo da insistira da otvori vrata.

- Nakon pritiska medicinskog osoblja, uspeli su da uđu. Majka je presekla pupčanu vrpcu i bacila je bebu u kantu za smeće, u teškom i hipotermičnom stanju - navodi se u saopštenju bolnice.

Kako dodaju, lekari su odmah preduzeli hitne mere kako bi spasli i majku i novorođenče, koje je potom prebačeno na odeljenja ginekologije i neonatologije.

Prema navodima bolnice, tim lekara, uključujući i anesteziologa, odmah je započeo reanimaciju bebe.

- Beba je primljena u veoma teškom stanju i medicinski tim je preduzeo sve neophodne mere reanimacije. Uprkos maksimalnim naporima i intenzivnom lečenju, beba je preminula - navodi se dalje u saopštenju.

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Kurir.rs