Kako Kurir saznaje, na telu Aleksandra Nešovića koje je danas prinadjeno zakopano u buretu, ima tragova gareži.

Kako naš izvor otkriva, sumnja se da su palili telo, ali im najvetovatnije nije uspelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgoreo deo tela.

Telo Aleksandra Nešovića nađeno u buretu kod Inđije

Podsetimo, u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

U istrazi ubistva Aleksandra Nešovića pojavio se novi detalj koji bi mogao biti od značaja za dalji tok postupka. Kako saznajemo, njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na telu koje je danas pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provera i veštačenja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu A.N., ovo tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.

- Takođe, po nalogu tužilaštva oduzeta su 24 mobilna telefona, 1 narukvica za fitnes, 2 laptopa, 1 desktop računar, 2 risivera, 3 hard diska i 10 vozila u cilju prikupljanja materijalnih dokaza. Izdato je 12 naredbi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica, od kog broja se 10 naredbi odnosi na utvrđivanje prisustva barutnih čestica u vozilima, 1 naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica kod dva lica i jedna naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica na mestu izvršenja krivičnog dela - u kamin sali restorana "27" - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku

Doneto je i, kako se dodaje,13 naredbi za DNK veštačenja, od kojih se 10 odnosi na veštačenje tragova u vozilima, jedna na tragove na mobilnom telefonu, jedna naredba za podnokatni sadržaj za četiri lica, a jedna naredba za tragove i predmete nađene u restoranu "27".

- Dve naredbe izdate su radi izrade DNK profila, od kojih se jedna naredba odnosi na izradu DNK profila sa svih predmeta nađenih prilikom uviđaja u restoranu "27", a druga za izradu DNK profila oštećenog A.N. - navodi se.

Takođe doneta je naredba za izuzimanje uzoraka eventualnih tragova opaljenja iz vatrenog oružja od dva lica, naredba za izuzimanje podnokatnog sadržaja od četiri lica, kao i 10 naredbi za forenzičku registraciju lica.