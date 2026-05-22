M. D. (24), osumnjičen da je juče u restoranu na Novom Beogradu ranio vlasnika lokala G. S, prema nezvaničnim saznanjima, bio je angažovan od strane jedne kriminalne grupe. Ipak, njegov plan osujetio je neverovatan splet okolnosti i brza reakcija pripadnika SAJ-a.

Do incidenta je došlo u jutarnjim satima, a drama je trajala svega nekoliko sekundi. Neposredno nakon što je M. D. ispalio hice i ranio vlasnika objekta G. S., u lokalu se zatekao pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) van dužnosti. Herojskim potezom, on je odmah reagovao i, uprkos opasnosti, munjevito savladao osumnjičenog napadača.

Kako se može videti, pripadnik SAJ-a, čija je prisebnost spasila nečiji život, čvrsto drži pucača oborenog na podu.

Hapšenje pucača sa Novog Beograda Foto: Printscreen/Instagram/nedeljnik.vreme

U tom haosu, dok je ranjeni muškarac ležao, jedan od konobara je prišao mestu hapšenja, šokiran scenom i uzviknuo: "Da li treba pomoć?"

Pripadnik SAJ-a, držeći napadača pod kontrolom i svestan da je bitno obezbediti mesto događaja, kratko mu je poručio: "Zovi policiju!"

Ranjeni muškarac G. S. je sa prostrelnim ranama prevezen u Urgentni centar. Osumnjičenom M. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, a policijska istraga se nastavlja.

