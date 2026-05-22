Bojana Čogurić, predsednica Visokog saveta sudstva (VSS), izjavila je da nezavisan sudija nije privilegija sudstva, već da je nezavisan sudija pravo svakog građanina Srbije. Ona je istakla važnost da se otvoreno govori o ozbiljnim problemima sa kojima se suočava čitav pravosudni sistem, a to su odlazak mladih i kvalitetnih pravnika iz sudova, ali i materijani položaj zaposlenih u pravosuđu.

- Sudovi moraju ponovo da postanu mesto u kojem mladi diplomirani pravnici vide svoju profesionalnu budućnost. Moramo ih motivisati da pripravnički staž obavljaju upravo u sudovima, da nakon položenog pravosudnog ispita ostanu u pravosuđu kao sudijski pomoćnici i saradnici, jer upravo iz tog stručnog kadra nastaju buduće sudije. Bez kvalitetnih sudijskih pomoćnika nema ni kvalitetnih sudija. A bez kvalitetnih sudija nema ni jakog i nezavisnog pravosuđa. Zato pitanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu nije pitanje privilegije, već pitanje funkcionisanja sistema - navela je predsednica VSS Bojana Čogurić u uvodnom obraćanju učesnicima godišnjeg savetovanja sudija Srbije "Sudijski dani", koje se u organizaciji Vrhovnog suda održava u Vrnjačkoj Banji.

Savetovanje sudija u Vrnjačkoj banji Foto: Marko Crnoglavac - LUX STUDIO

Novoizabrana predsednica VSS pojasnila je da, kada govori o položaju sudija, istovremeno govori i o položaju svih zaposlenih u sudovima, o pripravnicima, saradnicima, zapisničarima, referentima i administrativnom osoblju, napominjući da njihov rad često nije vidljiv javnosti, ali da bez njih sudovi ne mogu efkasno da funkcionišu.

- Upravo zbog toga smatram da je neophodno sistemski raditi na poboljšanju uslova rada i materijalnog položaja svih zaposlenih u pravosuđu, jer samo stabilan i profesionalno motivisan sistem može obezbediti efikasno i kvalitetno ostvarivanje pravde - navela je pojašnjavajući zbog čega smatra veoma važnim pitanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnom sisstemu.

Kao jednako važno pitanje, Bojana Čogurić je istakla i zaštitu nezavisnosti sudstva i sudija od svakog neprimerenog uticaja.

- Visoki savet sudstva mora jasno i pravovremeno da reaguje u svakoj situaciji u kojoj postoji pokušaj ugrožavanja nezavisnosti sudijske funkcije, jer nezavisan sudija nije privilegija sudstva. Nezavisan sudija je pravo svakog građanina Srbije - istakla je na otvaranju tradicionalnog savetovanja.

Govoreći o poverenju građana u pravosuđe, Bojana Čogurić je navela da je od izuzetne važnosti da, više nego ikada, nosioci pravosudnih funcija govore o tome i kako ga poboljšati, jer bez poverenja građana, nema istinskog autoriteta suda, niti osećaja pravne sigurnosti i uverenja građana da će njihova prava biti zaštićena. VSS na čijem je čelu, prepoznao je svoju važnu ulogu u jačanju pravne države i očuvanju nezavisnosti sudova, pre svega jer je u njegovoj nadležnosti i izbor sudija i predsednika sudova, odlučivanje o njihovoj disciplinskoj odgovornosti, ali i zaštita nezavisnosti sudijsk funkcije.

- Građani moraju da imaju svest da im sudi nezavisan, nepristrasan i stručan sudija. A da bi se taj cilj ostvario, Visoki savet sudstva mora odgovorno, dosledno i aktivno da obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti - navela je predsednica VSS, ističući da je svesna da pred "nosiocima pravosudnih funkcija nije lak zadatak, ali da ona veruje da zajedničkim radom, profesionalnošću i odgovornošću mogu značajno da doprinesu jačanju ugleda sudstva i vraćanju poverenja građana u pravosuđe".