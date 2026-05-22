Slušaj vest

Srbija je među najboljima na svetu u borbi protiv sajber kriminala! Na međunarodnom takmičenju "Cyber Games and Digital Security Challenge" u Maroku, koje su organizovali Savet Evrope, INTERPOL i nadležne institucije Kraljevine Maroko, snage je odmerilo oko 160 stručnjaka iz skoro 50 država sveta.

Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije i predstavnici CERT SIKT bili su deo timova koji su osvojili zlato i srebro.