Pucnjava na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Podsetimo, po dva metka završila su mu u obe noge, dok ga je jedan pogodio u ruku.

Kako navodi izvor Kurira blizak istrazi, način na koji je pucnjava izvedena ukazuje da cilj nije bilo upozorenje ili zastrašivanje, već brutalna likvidacija.

- Ovo sigurno nije bilo samo zastrašivanje. Po svemu što za sada znamo, namera je bila da čovek bude ubijen. Pucano je direktno u njega, sa više hitaca, i to na mestu punom ljudi, usred dana. To pokazuje ogromnu dozu brutalnosti i bahatosti napadača - kaže sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, posebno je indikativna povreda ruke, za koju se sumnja da je nastala dok je ranjeni pokušavao da se zaštiti.

- Rana na ruci je, po svemu sudeći, odbrambena povreda. Verovatno je instinktivno podigao ruku pokušavajući da se zaštiti dok je napadač pucao ka njemu. To dodatno govori koliko je situacija bila dramatična i koliko je napad bio surov - objašnjava izvor.

Istraga pucnjave u poznatom restoranu na Novom Beogradu trenutno ide u više pravaca, a prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, sumnja se da je pokušaj likvidacije plaćen čak 100.000 evra.

- Sumnja se da je napadač imao ozbiljnu logistiku. Navodno mu je za izvršenje ovog dela obećana velika suma novca, pominje se čak 100.000 evra. Istražuje se i ko je iznajmio stan u blizini restorana koji je, kako se sumnja, korišćen za pripremu i skrivanje pre napada - navodi izvor Kurira blizak istrazi i dodaje da je istražiteljima u fokusu pregled i kamera obližnje zgrade gde mu je bio štek stan.

Pripadnik SAJ munjevito reagovao

Drama nakon pucnjave, prema rečima sagovornika, nije dugo trajala zahvaljujući prisebnosti pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, koji se u tom trenutku slučajno našao u blizini, iako nije bio na dužnosti.

- Pripadnik SAJ-a bio je van dužnosti i slučajno se zatekao u prolazu kada su odjeknuli pucnji. Video je muškarca kako pokušava da pobegne i odmah je reagovao. Krenuo je za njim i uspeo da ga savlada do dolaska policijskih patrola - tvrdi izvor Kurira.

Prema rečima očevidaca, svega nekoliko minuta nakon pucnjave čitav kraj bio je blokiran, dok su jake policijske snage opkolile područje oko restorana.

-Sve je izgledalo kao scena iz filma.Policija je jurila kroz ulicu, ljudi su bili u panici i niko nije znao šta se tačno dogodilo - rekao je jedan od građana koji se zatekao u blizini.