Krsto Maroš se na teritoriji Španije skrivao još od 2021. godine i uspešno je izbegavao hapšenje sve do oktobra prošle godine, kada su istražitelji više evropskih zemalja počeli da prate njegovu suprugu.

Prema ranijim informacijama, članovi Evropske mreže timova za aktivno traganje za beguncima (ENFAST) dobili su podatak da njegova supruga iz Hrvatske putuje ka Marseju, zbog čega je formiran zajednički istražni tim Crne Gore, Hrvatske, Francuske i Španije.

Prateći njeno kretanje, istražitelji su u Malagi primetili muškarca koji odgovara opisu odbeglog Kotoranina. Nakon provere identiteta utvrđeno je da je reč upravo o Krstu Marošu, koji je potom uhapšen.