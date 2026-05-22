ŠTIĆENICI DOMA U KRUŠEVCU OSVAJAJU NAJVEĆA PRIZNANJA ZA GLUMAČKI TALENAT! Prvo mesto na Festivalu srednjoškolskog teatra! (foto)
Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili su prvo mesto na 19. Festivalu srednjoškolskog teatra (TIN FEST), odlukom vršnjačkog žirija, u konkurenciji dramskih sekcija iz šest srednjih škola u tom gradu.
Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da štićenici ove ustanove godinama unazad osvajaju značajna priznanja zahvaljujući svom glumačkom talentu i radu.
On je objasnio da 15 štićenica i štićenika kroz dramsku sekciju tokom cele godine sa vaspitačima radi na adaptaciji pozorišnih komada, koji se izvode kako u ustanovi, tako i na različitim kulturnim manifestacijama van doma.
Jandrić je podsetio i da su štićenici još 2019. godine u Domu omladine u Beogradu izveli predstavu pripremljenu u okviru projekta koji su finansijski podržali Evropska unija, Misija OEBS-a u Srbiji i nemačka nevladina organizacija HELP.
- U pitanju su talentovana deca koja žele da usavrše svoje veštine i znanja o pozorišnoj umetnosti i nemali broj njih je po završetku vaspitne mere nastavio kroz glumački rad sebe da izgrađuje, ali ne samo u dramskom, već i u likovnom i muzičkom izrazu - istakao je direktor Uprave.
Pored uspeha u glumi, štićenici ove ustanove ostvarili su zapažen rezultat i u šahu. Kako je naveo Jandrić, ove sedmice osvojili su prvo mesto na Drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode u onlajn šahu.
- Njihova pobeda je ogromna budući da su štićenici po prvi put nastupali na tom takmičenju koje je okupilo 18 država i 44 ekipe - rekao je on.
Direktor Uprave podsetio je i da štićenici tokom izvršenja vaspitne mere završavaju prekinuto školovanje, ali i prolaze stručne obuke za brojna zanimanja koja su tražena na tržištu rada.
Među poslovima za koje se osposobljavaju nalaze se zanimanja vodoinstalatera, livca, mašinbravara, metalostrugara, automehaničara, električara, frizera, pekara, kuvara, krojača, molera, zidara, kao i poslovi uzgajanja cveća.