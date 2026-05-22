Slušaj vest

Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili su prvo mesto na 19. Festivalu srednjoškolskog teatra (TIN FEST), odlukom vršnjačkog žirija, u konkurenciji dramskih sekcija iz šest srednjih škola u tom gradu.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da štićenici ove ustanove godinama unazad osvajaju značajna priznanja zahvaljujući svom glumačkom talentu i radu.

Foto: UIKS

- Naši štićenici godinama unazad osvajaju najveća priznanja za svoj glumački talenat, takmičeći se sa svojim vršnjacima iz grada - rekao je Jandrić.

On je objasnio da 15 štićenica i štićenika kroz dramsku sekciju tokom cele godine sa vaspitačima radi na adaptaciji pozorišnih komada, koji se izvode kako u ustanovi, tako i na različitim kulturnim manifestacijama van doma.

Jandrić je podsetio i da su štićenici još 2019. godine u Domu omladine u Beogradu izveli predstavu pripremljenu u okviru projekta koji su finansijski podržali Evropska unija, Misija OEBS-a u Srbiji i nemačka nevladina organizacija HELP.

- U pitanju su talentovana deca koja žele da usavrše svoje veštine i znanja o pozorišnoj umetnosti i nemali broj njih je po završetku vaspitne mere nastavio kroz glumački rad sebe da izgrađuje, ali ne samo u dramskom, već i u likovnom i muzičkom izrazu - istakao je direktor Uprave.

Foto: UIKS

Pored uspeha u glumi, štićenici ove ustanove ostvarili su zapažen rezultat i u šahu. Kako je naveo Jandrić, ove sedmice osvojili su prvo mesto na Drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode u onlajn šahu.

- Njihova pobeda je ogromna budući da su štićenici po prvi put nastupali na tom takmičenju koje je okupilo 18 država i 44 ekipe - rekao je on.

Direktor Uprave podsetio je i da štićenici tokom izvršenja vaspitne mere završavaju prekinuto školovanje, ali i prolaze stručne obuke za brojna zanimanja koja su tražena na tržištu rada.