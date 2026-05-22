Apelacioni sud u Nišu odbacio je žalbe branilaca Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Negotinu kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, kojom se njih dvojica terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu dvogodišnje devojčice Danke Ilić.

Prema saznanjima Blica, žalbe odbrane nisu prihvaćene, pa ostaje na snazi ranije rešenje kojim je optužnica potvrđena i predmet upućen u narednu fazu postupka.

U optužnici se Dragijević i Janković terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora, prema sumnjama tužilaštva, automobilom udarili dete, a potom sakrili telo, koje do danas nije pronađeno.

Međutim, Apelacioni sud u Nišu je deo optužnice koji se odnosi na Radoslava Dragijevića ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje. On se, podsetimo, optužnicom teretio za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela

- Apelacioni sud u Nišu dana 5.maja 2026. godine doneo je rešenje kojim su odbijene kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih D. D. iz sela Zlot, Grad Bor i S. J. iz s. Luka Grad Bor, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Negotinu Kv.br.7/26 od 18.marta 2026. godine. Uvažavanjem žalbe branioca okr. R. D. iz sela Zlot, grad Bor, ukinuto je rešenje Višeg suda u Negotinu Kv.br.7/26 od 18.marta 2026. godine, a predmet se u odnosu na ovog okrivljenog, vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje – navode u Apelacionom sudu u Nišu.

Branioci optuženih ranije su u žalbama osporavali postojanje dokaza za potvrđivanje optužnice, navodeći da nema dovoljno materijalnih tragova koji bi potvrdili osnovanu sumnju.

- Branioci Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića u žalbama navode nedostatak materijalnih dokaza, odnosno ističu da telo devojčice nije pronađeno, što prema njihovom stavu znači da nema potvrde o nastupanju "fatalne posledice", potom navode odsustvo bioloških tragova. Tačnije naglašavaju da veštačenja nisu pronašla nikakve DNK tragove ili biološki materijal deteta u službenom automobilu "Vodovoda" niti na predmetima oduzetim iz domova optuženih. Na kraju navode i osporavanje priznanja i to što, kako navode, nema svedoka zločina - kaže nezvanično izvor Kurira i dodaje:

- Takođe, branilac Srđana Jankovića zatražio je njegovo ukidanje pritvora, uz obrazloženje da više ne postoji opasnost od uticaja na svedoke, jer su svi već saslušani.

S druge strane, odbrana Radoslava Dragijevića osporava optužnicu po više osnova.

- Oni navode nezakonitost optužnice, odnosno tvrde da nije zasnovana na materijalnim dokazima, potom navode zakonsku zaštitu srodnika, nedostatak dokaza o pomoći nakon dela, a na kraju i zavisnost od glavnog dela, tačnije, ukoliko ubistvo nije dokazano, ne može postojati ni krivica za njegovo prikrivanje.

Danka Ilić, podsetimo, nestala je 26. marta 2024. godine iz dvorišta stare kuće njene majke Ivane u Banjskom Polju. Ivana je kobnog dana došla sa Dankom i starijim detetom da obiđe porodično imanje i ubrzo se devojčici izgubio svaki trag.

Tada se prvi put oglasio i sistem za potragu nestale dece pod nazivom "Pronađi me", a koji je rađen po ugledu na čuveni Amber alert. Policija je pokrenula opsežnu potragu, međutim, rezultati su izostali - od Danke ni traga!