Na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja sprečili su 21. maja 2026. godine pokušaj unošenja većeg broja tompusa na teritoriju Srbije.

Kako je saopšteno, jedan putnik koji je doputovao sa Kube pokušao je da u ručnom prtljagu prokrijumčari ukupno 143 tompusa, što je otkriveno tokom kontrole na aerodromu.

Protiv putnika je preduzeto dalje postupanje u skladu sa važećim propisima, a zaplenjena roba je oduzeta.

