Istraga nestanka i ubistva Aleksandra Nešovića zvanog Baja pokazala je zastrašujuće detalje kada je, osam dana nakon što je njegov nestanak prijavljen policiji, u ataru sela Jarkovac kod Inđije pronađeno telo za koje se sumnja da pripada upravo njemu.

Telo je, prema saznanjima iz istrage, pronađeno sklupčano u obliku fetusa, u buretu koje je potom bilo zakopano, što je dodatno uznemirilo i iskusne istražitelje koji su učestvovali u potrazi.

Policija je prekjuče, u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnika policije iz Inđije, pronašla telo na nepristupačnom terenu između sela Jarkovac i Maradik. Prema dosadašnjim informacijama, na telu su pronađeni tragovi gareži, zbog čega se sumnja da su počinioci pokušali da ga spale kako bi uništili dokaze, ali u tome nisu uspeli do kraja.

- Zastrašujuće je na koji način je telo sakriveno. Čovek je pronađen sklupčan u položaju fetusa u buretu koje je potom zakopano. Sve ukazuje na to da su počinioci pokušali da prikriju svaki trag zločina na najmonstruozniji način - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem i dodaje:

- Način na koji je telo sakriveno, kao i sumnje da je prethodno paljeno i betonirano, istražitelji opisuju kao jedan od najmonstruoznijih zločina i pokušaja prikrivanja zločina u poslednje vreme.

"Ovo su uradili monstrumi"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se sa "99,9 odsto verovatnoće" može potvrditi da je pronađeno telo Aleksandra Nešovića, za kog se sumnja da je prethodno ubijen u restoranu na Senjaku.

- Telo je sklupčano, pre toga paljeno, valjda da bi bilo manje krvi. Mada je krvi ostalo, DNK se utvrđuje, ali gotovo sa sigurnošću po drugim detaljima možemo da potvrdimo da je reč o gospodinu Nešoviću - rekao je Vučić.

On je dodao da su počinioci koristili beton kako bi prikrili tragove i sprečili pse tragače da nanjuše telo.

- Ovo su radili monstrumi. To nisu ljudi. U jednoj garaži pripremili su beton kako psi ne bi mogli da osete miris - rekao je Vučić.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su pokušavali da prevare istražitelje i usmere potragu ka reci Savi. Kako je naveo predsednik Srbije, jedna osoba je navodno konstantno sugerisala da telo treba tražiti u reci, ne bi li policija izgubila vreme i resurse.

Međutim, pripadnici Žandarmerije, SAJ-a i UKP-a nastavili su pretragu terena kod Jarkovačkog jezera, gde su primetili tragove izgorelog drveta i materijala. Upravo ih je to dovelo do mesta na kom je zakopano bure sa telom.

Važan detalj u istrazi mogla bi da bude i izjava Nešovićeve supruge, koja je policiji rekla da je on kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda. Prema istim saznanjima, na telu pronađenom u buretu pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih veštačenja.

Obdukcija i DNK analiza

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, telo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije i DNK analize koja bi trebalo definitivno da potvrdi identitet.

Forenzičar Časlav Ristić izjavio je za medije da je u ovakvim slučajevima od ključnog značaja pravilno obavljen uviđaj i prikupljanje tragova.

- Od kada je DNK analiza u upotrebi, sa stopostotnom sigurnošću može se utvrditi da li se radi o osobi za kojom se tragalo - rekao je Ristić.

Oglasila se supruga

Jelena Marković, supruga Aleksandra Nešovića, za kojim se tragalo nakon nestanka i sumnje da je pronađeno njegovo telo u ataru sela Jarkovac kod Inđije, oglasila se potresnom porukom na društvenim mrežama.

U emotivnoj objavi oprostila se od supruga i zahvalila svima koji su joj pružili podršku tokom potrage i teških dana neizvesnosti.