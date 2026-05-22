Slušaj vest

Pod budnim okom javnosti ispraćen je završetak policijske akcije traganja za telom Aleksandra Nešovića. Juče u popodnevnim satima pronađeno je telo u ataru sela Jarkovac, za koje se sumnja da pripada upravo njemu. Telo je bilo zakopano u bačvi. Očekuju se obdukcija i DNK veštačenje. Podsetimo, Aleksandar Nešović je ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku, a od 13. maja tragalo se za njegovim telom.

Gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji bio je Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Svi dokazi ukazuju da je Nešović

Rajko Nedić prokomentarisao je kada će biti poznate informacije o tome da li je telo koje je pronađeno zapravo telo za kojim se tragalo i za koje se veruje da pripada Nešoviću:

- Sve informacije koje smo imali i svi dokazi ukazuju na to, i sinoć je potvrđeno da je 99,9 odsto verovatnoće da se radi o telu Nešovića. DNK analize će to i potvrditi. Kako smo saznali, porodica je uspela da ga identifikuje na osnovu ostataka odeće. Činjenica je da svi dosadašnji dokazi, kao i informacije iz istrage i saopštenja tužilaštva, ukazuju na to da je on svirepo ubijen i da su akteri ovog stravičnog zločina pokušali da se otarase tela. Telo je pronađeno u izuzetno teškom stanju, zbog čega je zaista bilo teško prepoznati ga - rekao je Nedić i dodao:

- Ja sam pre ulaska u studio imao uvid u taj snimak. Čovek je bio sklupčan u buretu, a donji deo tela koji je bio okrenut nagore bio je spaljen. Naziru se ostaci farmerki. Kada su isekli bure, videli su zaista jeziv snimak, gde je pola tela izgorelo. Sve to ukazuje da su pokušali na sve načine da se reše leša. Kada nisu uspeli da ga u potpunosti spale, došli su na ideju da ga zabetoniraju i zakopaju duboko ispod zemlje. Međutim, zahvaljujući dobrom radu MUP-a, Žandarmerije i drugih jedinica, telo je pronađeno, a istraga se nastavlja svojim tokom.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Pokušali su da prikriju i unište tragove

Nedić je govorio o toku istrage i okolnostima pod kojima je telo pronađeno, kao i o pokušajima prikrivanja zločina od samog početka:

- Ovde sada možemo da zaključimo da smo svedoci jednog stravičnog zločina, ali i potvrde da ne postoji savršen zločin. Vinovnici, odnosno akteri tog gnusnog čina, pokušavali su od početka da situaciju dovedu do toga da potpuno prikriju zločin. U početku su pokušavali da zataškaju događaj iz restorana, koji se dogodio u najelitnijem delu grada i pred velikim brojem svedoka. Takođe su odugovlačili trenutak kada je supruga pokojnog Nešovića prijavila nestanak, kako bi dobili na vremenu. Kasnije smo, kroz detalje iz istrage i saopštenja tužilaštva, videli da su manevrisali jer su znali da telefoni mogu da se veštače, pa su pravili zbrku kako bi zavarali tragove. Na kraju, došli su do poslednjeg koraka - pokušaja da se otarase tela. Pokušali su da ga zapale, a potom su došli do zaključka da ga zabetoniraju - kaže Nedić.

Slučaj ulazi u novu fazu

Nedić navodi da je u okviru istrage do sada identifikovano deset osumnjičenih, među kojima se nalaze i četiri policajca, kao i jedan visokorangirani policijski funkcioner. Ostali osumnjičeni, kako ističe, nalaze se na marginama kriminalnog miljea. On ocenjuje da je posebno zabrinjavajuće to što su se u takav zločin uključile osobe iz sistema bezbednosti, navodeći da su telo pokušali da sakriju tako što su ga spakovali u bure i zabetonirali. Dodaje da će istraga utvrditi ko je pucao, ko je spaljivao i ko je zakopavao telo, ističući da je reč o izuzetno teškom zločinu.

Takođe ističe da pronalazak tela sada usmerava istragu ka dodatnim smerovima, uključujući DNK analize, veštačenja mobilnih telefona i pregled sigurnosnih kamera, što bi moglo dodatno da proširi krug osumnjičenih. Naglašava i da će se ispitivati sve okolnosti, uključujući i eventualnu ulogu pojedinaca iz vrha policije, kao i njihovo kretanje u trenutku događaja u restoranu.

Nedić je potom govorio i o mogućim promenama u načinu angažovanja policajaca van radnog vremena:

- Pa naravno, to je problem koji traje godinama unazad. U vreme kriza nezvanično se znalo da policajci rade dodatne poslove, uključujući obezbeđenja splavova, kontroverznih biznismena, pa čak i kriminalnih ličnosti. Činjenica je da ljudi koji dolaze u policiju treba da budu svesni da to nikada nije posao u kojem se mogu brzo obogatiti. To je posao koji zahteva pre svega požrtvovanost i ljubav prema službi, jer se radi za bezbednost sopstvene porodice, okruženja i cele države. Tokom rada sigurno dolazi do kontakta sa kriminalcima, bilo zbog posla ili zbog razotkrivanja kriminalnih grupa, ali to ne može biti opravdanje za loš izbor. Niska plata ili loši uslovi ne smeju biti izgovor za postupke suprotne zakonu, jer u suprotnom dolazi do ulaska u kriminalni milje i priklanjanja pogrešnoj strani. Ovaj događaj bi mogao da predstavlja prekretnicu za budućnost.

02:00 “99,9% da je to Nešović” - otkriveni šokantni detalji o identifikaciji i pronalasku tela u istrazi Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs