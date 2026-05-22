Na Bubanj Potoku danas u popodnevnim satima došlo je do požara na jednom kombi vozilu, koje se zapalilo nasred kolovoza, izazivajući zastoj i uznemirenje među vozačima koji su se u tom trenutku našli na deonici puta.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, vatra je zahvatila veći deo vozila, dok su gust dim i plamen bili vidljivi iz daljine. Na teren su brzo stigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice koje su odmah započele gašenje požara i obezbeđivanje prostora oko kombija.

Za sada nema informacija o povređenima, niti je poznato kako je došlo do izbijanja požara. Saobraćaj na ovoj deonici odvijao se otežano tokom intervencije vatrogasaca, a formirane su i manje kolone vozila.

Nadležne službe obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja o uzroku incidenta.

