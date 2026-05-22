Danas je u Apatinu, na Donjem groblju, sahranjen Jovan Mišković (68), koji je tragično stradao u utorak, na regionalnoj deponiji “Rančevo”, kod Sombora.

Nesrećni čovek je stradao dok je odvajao otpad, sakupljajući pet ambalažu, koju je prodavao somborskom JKP “Čistoća”, u okviru kojeg se nalazi i pomenuta deponija. Na Miškovića je, dok je kopao po otpadu, naleteo bager guseničar, tokom vožnje u rikverc, naneo mu teške telesne povrede od kojih je, desetinu minuta kasnije i preminuo.

- Sve se brzo dogodilo. Nas dvojica smo, sa različitih gomila, vadili ambalažu. U jednom trenu sam čuo viku vozača koji se hvatao za glavu i tek tada ugledao Jovana kako, povređen, leži. Hitna pomoć je brzo došla, pokušavala da ga oživi, ali nije uspela. Po svemu, izgleda da se radi o nesrećnom slučaju. Došla je i policija i obavila uviđaj, još uvek potresen priča nam Miškovićev kolega i komšija Dalibor Balog, koga smo sreli na današnjoj sahrani.