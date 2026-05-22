KURIR SAZNAJE! JAKE SNAGE POLICIJE NA SENJAKU Otpečaćen restoran u kome je upucan Nešović, blokiran čitav rejon (VIDEO)
Pripadnici UKP, forenzičari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca iz VJT u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u "restoranu 27" na Senjaku u cilju otkrivanja novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje.
Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat.
Kako saznajemo, oko restorana nalaze se jake snage policije, koje su blokirale prostor oko restorana.
